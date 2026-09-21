Kịp thời giải cứu 5 người mắc kẹt trong căn nhà cháy ở phố Trần Vĩ

ANTD.VN - Phát hiện ngọn lửa bùng phát tại tầng 2 căn nhà số 24 phố Trần Vĩ, phường Phú Diễn (Hà Nội), người dân lập tức hô hoán, hỗ trợ chữa cháy. Trong lúc khói đen bao trùm, 5 người bên trong bị mắc kẹt, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH nhanh chóng tiếp cận, tổ chức giải cứu, đưa toàn bộ nạn nhân ra ngoài an toàn.

Khoảng 8h30 ngày 21/9, người dân sinh sống trên phố Trần Vĩ bất ngờ phát hiện khói lửa bốc lên từ tầng 2 căn nhà số 24. Chỉ trong thời gian ngắn, ngọn lửa phát triển mạnh, kèm theo khói đen bao phủ các khu vực bên trong căn nhà.

Nhận thấy tình huống nguy hiểm, người dân xung quanh lập tức hô hoán, tìm cách thông báo cho những người đang ở trong nhà. Tuy nhiên, do đám cháy phát triển nhanh, khói dày đặc, việc tiếp cận từ bên ngoài gặp nhiều khó khăn. 5 người bên trong căn nhà bị mắc kẹt, đứng trước nguy cơ bị ảnh hưởng bởi lửa và khói độc.

Lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH đưa người bị nạn ra ngoài

Trong tình huống khẩn cấp, người dân tại các nhà liền kề đã nhanh chóng sử dụng các nguồn nước tại chỗ, tổ chức phun nước vào khu vực cháy ở cả phía trước và phía sau căn nhà, góp phần hạn chế sự phát triển của ngọn lửa và hỗ trợ lực lượng chức năng khi tiếp cận hiện trường.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an TP Hà Nội đã khẩn trương điều động nhiều xe chữa cháy cùng cán bộ, chiến sĩ Đội Chữa cháy và CNCH khu vực số 11 đến hiện trường.

Tại hiện trường, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH nhanh chóng triển khai đội hình chữa cháy, đồng thời tổ chức tìm kiếm, tiếp cận những người đang mắc kẹt bên trong.

Trong điều kiện khói bao phủ, nhiệt độ cao, lực lượng làm nhiệm vụ từng bước tiếp cận khu vực có người mắc kẹt. Cùng với đó, người dân sinh sống tại các căn nhà kế bên tích cực phối hợp, tạo điều kiện để lực lượng cứu hộ triển khai phương tiện và tiếp cận hiện trường.

Với tinh thần khẩn trương, quyết liệt, 5 người mắc kẹt lần lượt được lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH đưa ra khỏi khu vực nguy hiểm an toàn.

5 người bị nạn đã được giải cứu an toàn

Đến khoảng 9h30 cùng ngày, đám cháy cơ bản được khống chế. Lực lượng chức năng tiếp tục tổ chức xử lý hiện trường, đồng thời xác minh nguyên nhân và thống kê thiệt hại do vụ cháy gây ra.

Vụ cháy tại phố Trần Vĩ một lần nữa cho thấy, trong các vụ hỏa hoạn xảy ra tại khu dân cư, diễn biến đám cháy có thể thay đổi rất nhanh. Chỉ trong thời gian ngắn, lửa và khói có thể bao phủ các tầng, khiến người bên trong mất phương hướng, không thể tự thoát nạn.

Đáng chú ý, trong vụ cháy này, sự chủ động của người dân tại khu vực xảy ra hỏa hoạn đã góp phần hỗ trợ lực lượng chức năng ngay từ những phút đầu. Việc phát hiện, hô hoán và sử dụng phương tiện chữa cháy tại chỗ giúp hạn chế phần nào diễn biến của đám cháy, đồng thời tạo điều kiện để lực lượng chuyên nghiệp triển khai nhiệm vụ.

Tuy nhiên, khi đám cháy đã phát triển mạnh và có người mắc kẹt, việc tổ chức cứu nạn phải được tiến hành nhanh chóng, chính xác. Mỗi phút chậm trễ đều có thể làm gia tăng nguy cơ đối với tính mạng người mắc kẹt.