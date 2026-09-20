Nâng cao năng lực PCCC tại chỗ ở toà cao tầng có nhà văn phòng làm việc

ANTD.VN - Đội Chữa cháy và CNCH khu vực số 8 - Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an thành phố Hà Nội phối hợp Công ty cổ phần Điện Biên tổ chức diễn tập phương án PCCC và CNCH tại tòa nhà TID CENTRE, qua đó kiểm tra khả năng xử lý tình huống của lực lượng tại chỗ và sự hiệp đồng với lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp.

Cảnh sát PCCC và CNCH khu vực số 8 tuyên truyền, hướng dẫn kỹ năng PCCC và CNCH trước khi thực tập phương án chữa cháy tìm kiếm cứu nạn

Tình huống giả định được đặt ra là xảy cháy tại tòa nhà TID CENTRE. Ngay khi phát hiện khói, lửa, lực lượng PCCC cơ sở nhanh chóng phát tín hiệu báo động, xác định vị trí cháy, tổ chức hướng dẫn người trong khu vực nguy hiểm thoát nạn, đồng thời sử dụng phương tiện chữa cháy được trang bị tại chỗ để khống chế đám cháy.

Cùng thời điểm, lực lượng cơ sở khẩn trương thông báo cho lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH theo quy định. Việc báo cháy kịp thời nhằm huy động lực lượng, phương tiện chuyên nghiệp đến hiện trường, phối hợp xử lý tình huống, hạn chế nguy cơ cháy lan và bảo đảm an toàn cho người, tài sản trong tòa nhà.

Cảnh sát PCCC và CNCH khu vực số 8 hướng dẫn học viên sử dụng phương tiện PCCC

Ngay sau khi có mặt, lực lượng thuộc Đội Chữa cháy và CNCH khu vực số 8 nhanh chóng triển khai đội hình, tiếp cận khu vực xảy cháy, tổ chức chữa cháy và CNCH theo phương án. Các lực lượng phối hợp thực hiện nhiệm vụ theo sự phân công, bảo đảm quá trình xử lý diễn ra thống nhất, nhanh chóng, đúng yêu cầu.

Điểm đáng chú ý của buổi diễn tập là việc kiểm tra khả năng phối hợp giữa lực lượng PCCC cơ sở với lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp. Đây cũng là dịp để đánh giá thực tế khả năng vận hành các phương tiện, hệ thống PCCC được trang bị tại tòa nhà; kiểm tra việc phát hiện, báo động, triển khai chữa cháy ban đầu và tổ chức thoát nạn khi có sự cố.

Lực lượng chữa cháy và CNCH khu vực số 8 phối hợp thực tập phương án PCCC và CNCH

Thông qua tình huống giả định, lực lượng PCCC cơ sở có điều kiện rà soát từng khâu trong quá trình xử lý sự cố, từ khi phát hiện cháy, báo động, cắt điện, sử dụng phương tiện chữa cháy tại chỗ đến tổ chức cứu người, di chuyển tài sản và phối hợp với lực lượng chuyên nghiệp khi đến hiện trường. Những nội dung còn hạn chế cũng được nhận diện để kịp thời khắc phục, bổ sung vào phương án chữa cháy và CNCH của cơ sở.

Theo Đội Chữa cháy và CNCH khu vực số 8, trong công tác PCCC, việc xây dựng phương án là cần thiết, nhưng quan trọng hơn là phải tổ chức thực tập, diễn tập thường xuyên để lực lượng tại chỗ hình thành kỹ năng và phản xạ xử lý tình huống. Bởi trong thực tế, những phút đầu tiên khi đám cháy mới phát sinh có ý nghĩa rất quan trọng. Nếu được phát hiện sớm, báo động kịp thời và tổ chức chữa cháy đúng cách, nguy cơ cháy lan, thiệt hại về người và tài sản có thể được hạn chế.

Buổi diễn tập tại tòa nhà TID CENTRE cũng là hoạt động thiết thực nhằm phát huy phương châm “4 tại chỗ” trong công tác PCCC, trong đó lực lượng và phương tiện tại cơ sở giữ vai trò chủ động xử lý ngay từ ban đầu. Sự phối hợp chặt chẽ giữa lực lượng cơ sở và Cảnh sát PCCC chuyên nghiệp không chỉ giúp nâng cao hiệu quả xử lý sự cố mà còn góp phần xây dựng thế chủ động, sẵn sàng ứng phó trước các tình huống cháy, nổ có thể xảy ra.

Qua diễn tập, Công ty cổ phần Biện Biên tiếp tục nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, nhân viên trong công tác PCCC; đồng thời kiểm tra, đánh giá thực chất năng lực của lực lượng PCCC cơ sở, hệ thống và phương tiện chữa cháy tại tòa nhà. Đây chính là cơ sở để chủ động phòng ngừa, sẵn sàng xử lý hiệu quả các tình huống cháy, nổ, bảo đảm an toàn cho người và tài sản tại TID CENTRE.