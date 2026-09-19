Kịp thời cứu nạn 2 người mắc kẹt trong cống thoát nước

ANTD.VN - Khoảng 16 giờ 09 phút, ngày 18/9/2026, Đội CC&CNCH khu vực số 14 – Phòng Cảnh sát chữa cháy&CNCH, CATP Hà Nội nhận tin báo có người mắc kẹt trong khu vực cống Chèm, đường Liên Mạc, phường Đông Ngạc, TP Hà Nội.

Bàn giao 2 người kẹt cho lực lượng y tế

Tiếp nhận tin báo, lực lượng chức năng đã khẩn trương điều động CBCS và phương tiện cứu nạn đến hiện trường để tổ chức cứu hộ.

Tại hiện trường, sau khi xác định có 2 người đang gặp khó khăn bên trong khu vực ống cống, với tinh thần trách nhiệm và quyết tâm cao, cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát PCCC&CNCH đã áp dụng các biện pháp cứu người trong điều kiện khó khăn, nhanh chóng đưa nạn nhân bị mắc kẹt ra khỏi khu vực nguy hiểm.

Lực lượng PCCC&CNCH phối hợp với lực lượng tại chỗ đưa hai người ra khỏi vị trí kẹt

Đến khoảng 17 giờ 00 phút cùng ngày, lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH đã đưa 2 người mắc kẹt đến vị trí an toàn trong tình trạng sức khỏe ổn định.