Kịp thời cứu nạn 2 người mắc kẹt trong cống thoát nước

Tiếp nhận tin báo, lực lượng chức năng đã khẩn trương điều động CBCS và phương tiện cứu nạn đến hiện trường để tổ chức cứu hộ.
Tại hiện trường, sau khi xác định có 2 người đang gặp khó khăn bên trong khu vực ống cống, với tinh thần trách nhiệm và quyết tâm cao, cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát PCCC&CNCH đã áp dụng các biện pháp cứu người trong điều kiện khó khăn, nhanh chóng đưa nạn nhân bị mắc kẹt ra khỏi khu vực nguy hiểm.
Đến khoảng 17 giờ 00 phút cùng ngày, lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH đã đưa 2 người mắc kẹt đến vị trí an toàn trong tình trạng sức khỏe ổn định.