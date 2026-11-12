Trang bị kỹ năng thoát nạn, xử lý tình huống cháy, nổ tại Trường Mầm non Mai Dịch

ANTD.VN - Nhằm nâng cao kiến thức, kỹ năng phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, đặc biệt là khả năng tổ chức thoát nạn, bảo đảm an toàn cho trẻ nhỏ khi xảy ra sự cố, Đội Chữa cháy và CNCH khu vực số 11, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an thành phố Hà Nội phối hợp với Công an phường Phú Diễn tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn kỹ năng thoát nạn tại Trường Mầm non Mai Dịch, địa chỉ số 243 Mai Dịch, Hà Nội.

Hướng dẫn thầy và trò trải nghiệm thoát nạn trong tình huống giả định

Tại buổi tuyên truyền, cán bộ, chiến sĩ lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH đã phổ biến những kiến thức cơ bản về công tác phòng ngừa cháy, nổ trong trường học; phân tích các nguy cơ có thể dẫn đến cháy tại khu vực lớp học, phòng chức năng, khu bếp và những vị trí sử dụng nhiều thiết bị điện. Qua đó, giúp cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường nâng cao ý thức cảnh giác, chủ động kiểm tra, phát hiện và khắc phục những nguy cơ mất an toàn ngay từ ban đầu.

Đặc biệt, nội dung tuyên truyền tập trung vào kỹ năng xử lý tình huống khi xảy ra cháy, nổ trong môi trường giáo dục mầm non. Đây là địa bàn có đặc thù trẻ nhỏ chưa có khả năng tự nhận biết đầy đủ nguy hiểm, khó chủ động thoát nạn và cần sự hỗ trợ trực tiếp của người lớn. Vì vậy, trách nhiệm của giáo viên, nhân viên trong việc phát hiện sự cố, báo động, tổ chức hướng dẫn và đưa trẻ đến nơi an toàn có ý nghĩa đặc biệt quan trọng.

Tình huống giả định giúp cô và trò có kinh nghiệm kỹ năng hơn trong việc phòng ngừa cháy, nổ

Cán bộ hướng dẫn đã truyền đạt các kỹ năng nhận biết dấu hiệu cháy, cách báo động khi phát hiện sự cố, phương pháp xử lý ban đầu và lựa chọn lối thoát nạn phù hợp. Giáo viên được lưu ý không để trẻ hoảng loạn, chen lấn, xô đẩy; cần nhanh chóng tập hợp, kiểm đếm sĩ số, tổ chức đưa trẻ di chuyển theo hàng, trật tự đến khu vực an toàn. Trong điều kiện có khói, cần hướng dẫn trẻ cúi thấp người, sử dụng khăn hoặc vải ẩm che mũi, miệng nếu có điều kiện, hạn chế hít phải khói và khí độc.

Bên cạnh đó, lực lượng chức năng nhấn mạnh yêu cầu giáo viên phải nắm chắc sơ đồ thoát nạn, vị trí các cửa ra vào, cầu thang, lối thoát hiểm và địa điểm tập kết bên ngoài công trình. Đối với trẻ nhỏ, việc tổ chức thoát nạn cần được thực hiện bình tĩnh, linh hoạt, phân công cụ thể người phụ trách từng nhóm trẻ, ưu tiên hỗ trợ các cháu còn hạn chế về khả năng vận động.

Cảnh sát PCCC và CNCH hướng dẫn cô giáo trong việc đảm bảo an toàn PCCC tại cơ sở mầm non

Thông qua buổi tuyên truyền, cán bộ, giáo viên, nhân viên Trường Mầm non Mai Dịch được củng cố kiến thức, nâng cao kỹ năng ứng phó với các tình huống cháy, nổ; đồng thời nhận thức rõ hơn trách nhiệm trong công tác bảo đảm an toàn cho trẻ. Đây cũng là dịp để nhà trường rà soát, bổ sung các phương án xử lý sự cố, duy trì điều kiện an toàn PCCC và tổ chức hướng dẫn kỹ năng thoát nạn phù hợp với đặc điểm lứa tuổi mầm non.

Hoạt động phối hợp giữa Đội Chữa cháy và CNCH khu vực số 11 với Công an phường Phú Diễn góp phần đưa kiến thức, kỹ năng PCCC và CNCH đến gần hơn với cơ sở giáo dục, xây dựng môi trường học tập an toàn, chủ động phòng ngừa và hạn chế thấp nhất thiệt hại khi có sự cố xảy ra.