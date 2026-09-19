Chủ động phòng cháy từ mỗi lớp học

ANTD.VN - Nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm và kỹ năng xử lý tình huống cháy, nổ, sự cố, tai nạn, Đội Chữa cháy và CNCH khu vực số 1 - Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an thành phố Hà Nội đã tổ chức tập huấn, tuyên truyền, phổ biến kiến thức, kỹ năng về PCCC và CNCH tại các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học và THCS trên địa bàn xã Phù Đổng năm 2026.

Đội Chữa cháy và CNCH khu vực số 1 - Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an thành phố Hà Nội đã tổ chức tập huấn, tuyên truyền, phổ biến kiến thức, kỹ năng về PCCC và CNCH tại các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học và THCS trên địa bàn xã Phù Đổng năm 2026

Các cơ sở giáo dục là nơi tập trung đông học sinh, trong đó có nhiều trẻ ở độ tuổi còn nhỏ, khả năng tự bảo vệ và thoát nạn khi xảy ra sự cố còn hạn chế. Vì vậy, việc chủ động trang bị kiến thức, kỹ năng PCCC và CNCH cho đội ngũ giáo viên, cán bộ, nhân viên có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, góp phần hạn chế thấp nhất nguy cơ và thiệt hại nếu cháy, nổ hoặc sự cố bất ngờ xảy ra.

Tại buổi tuyên truyền, cán bộ Đội Chữa cháy và CNCH khu vực số 1 đã phổ biến những kiến thức cơ bản về công tác PCCC; phân tích các nguy cơ có thể phát sinh cháy, nổ trong trường học; hướng dẫn cách nhận biết, xử lý ban đầu khi phát hiện cháy và kỹ năng báo động, báo cháy, tổ chức thoát nạn, cứu người.

Cán bộ Đội Chữa cháy và CNCH khu vực số 1 - Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH tập huấn, tuyên truyền, phổ biến kiến thức, kỹ năng về PCCC và CNCH tại các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học và THCS trên địa bàn xã Phù Đổng năm 2026

Đặc biệt, giáo viên và người làm việc tại các cơ sở giáo dục được hướng dẫn những kỹ năng phù hợp với thực tế công tác. Khi xảy ra cháy, người phát hiện phải bình tĩnh, nhanh chóng báo động cho mọi người xung quanh, gọi lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH qua số 114, đồng thời sử dụng phương tiện chữa cháy tại chỗ để xử lý đám cháy ngay từ khi mới phát sinh nếu điều kiện an toàn cho phép.

Trong môi trường giáo dục, kỹ năng tổ chức thoát nạn càng được đặt lên hàng đầu. Giáo viên không chỉ cần biết tự bảo vệ mình mà còn phải là người bình tĩnh hướng dẫn, tập hợp học sinh, kiểm đếm quân số và đưa các em ra khỏi khu vực nguy hiểm theo lối thoát nạn an toàn. Với trẻ mầm non và học sinh nhỏ tuổi, sự chủ động, thành thạo của giáo viên trong những phút đầu tiên có thể góp phần quyết định đến hiệu quả cứu người.

Qua tuyên truyền giúp giáo viên, cán bộ, nhân viên các nhà trường từng bước hình thành phản xạ xử lý tình huống, tránh tâm lý hoảng loạn, bị động khi sự cố xảy ra.



Bên cạnh kiến thức lý thuyết, cán bộ PCCC và CNCH còn hướng dẫn sử dụng các phương tiện chữa cháy tại chỗ, kỹ năng xử lý một số tình huống giả định và những lưu ý trong quá trình thoát nạn khi có khói. Qua đó, giúp giáo viên, cán bộ, nhân viên các nhà trường từng bước hình thành phản xạ xử lý tình huống, tránh tâm lý hoảng loạn, bị động khi sự cố xảy ra.

Từ thực tế công tác PCCC cho thấy, phòng ngừa luôn là giải pháp quan trọng hàng đầu. Mỗi giáo viên, cán bộ, nhân viên được trang bị đầy đủ kiến thức và kỹ năng sẽ trở thành một “hạt nhân” trong công tác PCCC tại cơ sở, đồng thời có thể truyền đạt, hướng dẫn học sinh hình thành ý thức chấp hành quy định an toàn cháy, nổ ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường.

Cán bộ Đội Chữa cháy và CNCH khu vực số 1 tuyên truyền, hướng dẫn biện pháp thoát nạn

Thông qua hoạt động tuyên truyền, tập huấn tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn xã Phù Đổng, Đội Chữa cháy và CNCH khu vực số 1 tiếp tục góp phần đưa công tác PCCC và CNCH đi vào chiều sâu, lấy phòng ngừa làm trọng tâm. Trang bị kỹ năng cho giáo viên hôm nay cũng chính là chủ động tạo dựng “lá chắn” an toàn, bảo vệ tính mạng, sức khỏe của học sinh và xây dựng môi trường học tập an toàn, bình yên.