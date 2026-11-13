Quy định mới nhất về tiêu chuẩn người quản lý công ty chứng khoán

ANTD.VN - Sáng nay, 13/11, Quốc hội đã thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán với 463/464 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành.

Theo Báo cáo tiếp thu, giải trình, chỉnh lý và hoàn thiện dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán, về cơ chế thử nghiệm có kiểm soát, Chính phủ xin tiếp thu và chỉnh lý tại Điều 6a dự thảo Luật để cụ thể hóa yêu cầu quản lý đặc thù của lĩnh vực chứng khoán trong khuôn khổ chung của pháp luật về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, chú trọng an toàn thị trường, bảo vệ nhà đầu tư, quản lý tách biệt tài sản và dữ liệu khách hàng. Các nguyên tắc, giới hạn cơ bản được quy định tại Luật; nội dung kỹ thuật, quy trình và biện pháp kiểm soát rủi ro giao Chính phủ quy định chi tiết trong phạm vi thẩm quyền.

Về mô hình Sở giao dịch chứng khoán, Chính phủ thống nhất tiếp tục giữ phương án giao Thủ tướng Chính phủ quyết định mô hình Sở giao dịch chứng khoán nhằm bảo đảm tính linh hoạt, phù hợp với thực tiễn triển khai theo từng thời kỳ. Đồng thời, khoản 2 Điều 43 được tiếp thu, chỉnh lý, thể hiện cụ thể việc cơ cấu lại vốn nhà nước “tại các Sở giao dịch chứng khoán”, phù hợp với phạm vi điều chỉnh của Luật Chứng khoán và pháp luật về quản lý, đầu tư vốn nhà nước tại doanh nghiệp.

Về chính sách nguồn nhân lực, dự thảo Luật đã tiếp thu, phân định rõ chính sách phát triển nguồn nhân lực ngành chứng khoán tại khoản 3 Điều 6 với chế độ, chính sách dành riêng cho công chức Ủy ban Chứng khoán Nhà nước tại khoản 4 Điều 9. Chính sách toàn ngành mang tính định hướng, không trực tiếp xác lập chế độ đãi ngộ cụ thể hoặc nghĩa vụ ngân sách đối với nhân lực tại doanh nghiệp.

Về đăng ký hoạt động lưu ký chứng khoán, Chính phủ xin được tiếp tục giữ phương án cắt giảm các điều kiện riêng về tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu, kết quả kinh doanh và cơ sở vật chất, kỹ thuật tại Điều 57. Việc cắt giảm một số điều kiện và thành phần hồ sơ đăng ký hoạt động lưu ký chứng khoán nhằm tránh việc kiểm tra lại các chỉ tiêu an toàn vốn đã được quản lý, giám sát theo pháp luật ngân hàng; đồng thời, các yêu cầu về năng lực kỹ thuật, vận hành nghiệp vụ lưu ký tiếp tục được kiểm soát thông qua cơ chế đăng ký thành viên lưu ký và giám sát hoạt động tại VSDC.

Kết quả biểu quyết

Khi tổ chức lưu ký không thể tiếp tục hoạt động, các quy định về quản lý tách biệt chứng khoán, đối chiếu dữ liệu, tất toán và chuyển giao tài khoản khách hàng tiếp tục được áp dụng. Chính phủ cũng chú trọng cơ chế phối hợp, trao đổi thông tin giữa cơ quan quản lý ngân hàng và chứng khoán theo đúng thẩm quyền, bảo đảm yêu cầu bảo mật; gắn đơn giản hóa thủ tục với duy trì giám sát trong quá trình hoạt động và bảo vệ quyền lợi nhà đầu tư.

Về tiêu chuẩn người quản lý, người đại diện theo pháp luật và người hành nghề, Chính phủ xin tiếp thu và Dự thảo Luật đã phân định phân định rõ tiêu chuẩn, điều kiện, yêu cầu chuyên môn theo chức năng, trách nhiệm của từng chức danh. Trường hợp Tổng giám đốc (Giám đốc) không đồng thời là người đại diện theo pháp luật, công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ phải có tối thiểu 1 người đại diện đáp ứng tiêu chuẩn chuyên môn tương ứng, không đặt ra yêu cầu mọi người đại diện đều phải có chứng chỉ hành nghề.

Quy định chuyển tiếp 2 năm đối với các công ty đã thành lập và hoạt động trước ngày Luật có hiệu lực nhằm tạo điều kiện bố trí nhân sự phù hợp; kể từ ngày Luật có hiệu lực, nếu thay đổi người đại diện theo pháp luật thì phải bảo đảm tối thiểu 1 người đáp ứng tiêu chuẩn. Phương án vừa chú trọng năng lực chuyên môn, vừa tôn trọng quyền tự chủ quản trị doanh nghiệp...