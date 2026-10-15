ANTD.VN - Nhằm chủ động phòng ngừa các nguy cơ ảnh hưởng đến an ninh, an toàn hàng không, Công an xã Thiên Lộc, Hà Nội triển khai lắp đặt biển cảnh báo khu vực hạn chế bay đối với tàu bay không người lái (UAV/Drone) và phương tiện bay siêu nhẹ, góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của người dân.

Công an xã Thiên Lộc cắm biển cảnh báo khu vực hạn chế bay tại Cảng hàng không quốc tế Nội Bài

Chủ động phòng ngừa từ cơ sở

Cảng hàng không quốc tế Nội Bài là cửa ngõ hàng không quan trọng của Thủ đô và cả nước, với hoạt động khai thác bay diễn ra liên tục, đòi hỏi yêu cầu nghiêm ngặt về bảo đảm an ninh, an toàn. Trong đó, việc sử dụng tàu bay không người lái, flycam và các phương tiện bay siêu nhẹ không đúng quy định tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động hàng không, gây mất an toàn cho các chuyến bay và hành khách.

Trước yêu cầu đó, Công an xã Thiên Lộc đã triển khai lắp đặt các biển cảnh báo khu vực hạn chế bay trên địa bàn. Đây là giải pháp thiết thực nhằm giúp người dân nhận biết rõ hơn về phạm vi cần tuân thủ các quy định liên quan đến hoạt động bay, đồng thời nâng cao hiệu quả tuyên truyền, phòng ngừa vi phạm ngay từ cơ sở.

Thông qua hệ thống biển cảnh báo trực quan, người dân được nhắc nhở về trách nhiệm tìm hiểu quy định pháp luật trước khi sử dụng các thiết bị bay không người lái, tránh tình trạng tự ý điều khiển phương tiện bay tại khu vực cấm bay, hạn chế bay khi chưa được cơ quan có thẩm quyền cho phép.

Việc triển khai cắm biển không chỉ góp phần nâng cao nhận thức cộng đồng mà còn thể hiện tinh thần chủ động của Công an xã Thiên Lộc trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự, phối hợp phòng ngừa những yếu tố có thể tác động đến hoạt động của Cảng hàng không quốc tế Nội Bài.

Nâng cao ý thức, bảo đảm an toàn mỗi chuyến bay

Cùng với việc lắp đặt biển cảnh báo, Công an xã Thiên Lộc khuyến cáo người dân tuyệt đối không tự ý điều khiển UAV/Drone, flycam và các phương tiện bay siêu nhẹ tại khu vực cấm bay, hạn chế bay khi chưa được cơ quan có thẩm quyền cho phép. Trước khi sử dụng thiết bị, người dân cần chủ động tìm hiểu thông tin về khu vực hoạt động, điều kiện và thủ tục được phép bay theo quy định.

Tổ công tác cắm biển khu vực hạn chế bay

Mỗi người dân cũng cần phát huy tinh thần trách nhiệm với cộng đồng, tích cực tuyên truyền, nhắc nhở người thân, gia đình và những người xung quanh chấp hành nghiêm các quy định về quản lý tàu bay không người lái và phương tiện bay siêu nhẹ. Khi phát hiện hành vi có dấu hiệu vi phạm, người dân cần kịp thời thông tin cho lực lượng chức năng để kiểm tra, xử lý theo quy định.

Thực tế cho thấy, bảo đảm an toàn hàng không không chỉ là nhiệm vụ của các cơ quan quản lý, lực lượng chức năng và đơn vị khai thác cảng hàng không, mà còn cần sự tự giác, đồng hành của mỗi tổ chức, cá nhân. Một hành vi sử dụng thiết bị bay thiếu hiểu biết hoặc không tuân thủ quy định có thể tạo ra những nguy cơ khó lường đối với hoạt động hàng không.

Bằng những biện pháp tuyên truyền trực quan, cụ thể, Công an xã Thiên Lộc tiếp tục phát huy vai trò của lực lượng Công an cơ sở trong chủ động nhận diện, phòng ngừa nguy cơ, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật trong Nhân dân. Qua đó, góp phần bảo vệ an ninh, an toàn hoạt động bay tại Cảng hàng không quốc tế Nội Bài, giữ vững an ninh, trật tự trên địa bàn.

Chủ động phòng ngừa - Nâng cao ý thức - Chấp hành nghiêm quy định... là thông điệp mà Công an xã Thiên Lộc hướng tới, góp phần xây dựng môi trường hàng không an toàn, bảo vệ tính mạng, tài sản của Nhân dân và sự bình yên của Thủ đô.