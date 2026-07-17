Chuỗi cung ứng thực phẩm ở Nhật lao đao vì tấn công mạng

ANTD.VN - Sự cố hệ thống do một cuộc tấn công mạng nhằm vào Tập đoàn thực phẩm đông lạnh Nichirei của Nhật Bản gây ảnh hưởng đến các chuỗi nhà hàng, nhà bán lẻ lớn, dịch vụ giao hàng cũng như nhiều doanh nghiệp khác.

Nichirei thông báo sẽ bắt đầu nối lại các dịch vụ từ hôm nay 17-7 sau sự cố hệ thống do bị tấn công mạng. Ảnh: NHK

Nichirei thông báo sẽ bắt đầu nối lại các dịch vụ từ hôm nay 17-7, nhưng hiện chưa thể cho biết khi nào các hoạt động, bao gồm dịch vụ cung ứng và giao hàng, sẽ hoàn toàn trở lại bình thường.

Trước đó, vào ngày 15-7, Nichirei thông báo hệ thống của công ty đã gặp sự cố sau khi bị truy cập trái phép. Hãng cho biết một số máy chủ bị tấn công có lưu trữ dữ liệu cá nhân, vì vậy Nichirei đã cho dừng hoạt động các máy chủ này trước khi tiến hành điều tra khả năng bị rò rỉ thông tin.

Nichirei dự kiến nối lại từng phần các dịch vụ từ ngày 17-7, sau khi triển khai các biện pháp bảo mật với sự hỗ trợ của một công ty bên ngoài. Một số cửa hàng của các nhà bán lẻ lớn, trong đó có chuỗi cửa hàng giảm giá Don Quijote, đã ghi nhận sụt giảm số lượng dự trữ một số mặt hàng.

Liên hiệp Hợp tác xã Tiêu dùng Co-opdeli, đơn vị cung cấp dịch vụ giao thực phẩm, cảnh báo một số mặt hàng có thể không kịp giao cho khách hàng đã đặt mua từ trước.

Dư luận hiện đang tập trung sự chú ý xem liệu vụ việc sẽ gây ảnh hưởng xã hội ở mức độ nào, thông tin cá nhân có bị rò rỉ hay không, và vụ truy cập trái phép đã xảy ra như thế nào.