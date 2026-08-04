Truy nóng nhóm đối tượng gây ra hàng loạt vụ cướp tài sản

ANTD.VN - Công an tỉnh Phú Thọ vừa phối hợp với Công an tỉnh Thanh Hóa điều tra, làm rõ nhóm đối tượng thực hiện nhiều vụ cướp tài sản trên địa bàn Phú Thọ và một số tỉnh, thành phố.

Quá trình điều tra xác định, do không có việc làm, thiếu tiền tiêu xài cá nhân, Nguyễn Tiến Thịnh và Đặng Hồng Quân (cùng SN 2008, trú tại phường Hoàng Mai, Hà Nội) đã bàn bạc, rủ nhau đi cướp tài sản.

Bộ đôi này chuẩn bị nhiều phương thức nhằm che giấu nhân thân và tránh bị phát hiện. Các đối tượng mặc áo chống nắng màu đen, trùm đầu, đeo khẩu trang kín mặt; tháo biển kiểm soát xe máy để hạn chế bị camera an ninh ghi nhận, đồng thời mang theo kiếm tự chế.

Các đối tượng bị bắt giữ

Các đối tượng thường lựa chọn mục tiêu là phụ nữ hoặc thanh thiếu niên đi một mình trên những tuyến đường vắng, vào ban đêm. Khoảng 23h ngày 27-6-2026, phát hiện 1 phụ nữ điều khiển xe máy điện một mình trên Quốc lộ 6, đoạn qua phường Kỳ Sơn, tỉnh Phú Thọ, 2 đối tượng liền bám theo.

Khi đến khu vực cầu Ngòi Dân, 2 đối tượng áp sát, chặn đầu xe, đe dọa buộc nạn nhân dừng phương tiện. Sau đó, dùng vũ lực khống chế nạn nhân, sử dụng kiếm tự chế đe dọa để cướp điện thoại di động.

Sau khi gây án, các đối tượng tìm cách di chuyển qua nhiều tuyến đường nhằm tránh sự truy bắt của Tổ công tác đặc biệt 191 Công an tỉnh Phú Thọ. Không dừng lại ở vụ cướp trên, Thịnh và Quân tiếp tục di chuyển qua nhiều địa bàn và thực hiện thêm 4 vụ cướp tài sản khác tại Thanh Hóa, Hà Nội và Hưng Yên trước khi bị lực lượng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Phú Thọ và Công an tỉnh Thanh Hóa phối hợp bắt giữ.

Ngày 20-7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Tiến Thịnh và Đặng Hồng Quân để điều tra về hành vi “Cướp tài sản”.