“Nữ trùm” tội phạm thao túng Viện Pháp y tâm thần Trung ương như thế nào?

ANTD.VN - Như ANTĐ thông tin, Viện Kiểm sát nhân dân TP Hà Nội vừa ban hành cáo trạng truy tố 2 cựu Viện trưởng Viện Pháp y tâm thần Trung ương cùng 63 bị can trong vụ án xảy ra tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương.

Các bị can trong vụ án lần lượt bị truy về 9 tội danh và trong số 65 bị can của vụ án có tới 48 bị can là các cán bộ, lãnh đạo, bác sĩ, điều dưỡng, bảo vệ của Viện Pháp y tâm thần Trung ương và các bệnh viện tâm thần khác.

Cụ thể, “bà trùm” tội phạm Nguyễn Thị Mai Anh (SN 1979, trú tại phường Thanh Xuân, Hà Nội) bị truy tố về 3 tội danh là “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Đưa hối lộ” và “Môi giới hối lộ”. Bị can Lê Văn Đông (tức Đông “Timo”, SN 1978, trú tại phường Từ Liêm, Hà Nội, chồng Mai Anh) bị truy tố về 2 tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy” và “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”.

Nữ "trùm" tội phạm Nguyễn Thị Mai Anh và chồng bị can.

Hai cựu Viện trưởng Viện Pháp y tâm thần Trung ương là Trần Văn Trường (SN 1973), Ngô Văn Vinh (SN 1962, đã nghỉ hưu) và Dương Văn Lương (SN 1962, cựu Phó Viện trưởng) cùng 45 bị can khác là các cán bộ, lãnh đạo, bác sĩ, điều dưỡng, bảo vệ của Viện Pháp y tâm thần Trung ương và các bệnh viện tâm thần khác cùng bị truy tố về các tội “Nhận hối lộ”, “Đưa hối lộ”; “Môi giới hối lộ”; “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”; “Tàng trữ trái phép chất ma túy” và “Đánh bạc”…

“Đặc quyền” có một không hai…

Theo cáo trạng, trong thời gian chữa bệnh bắt buộc tại Viện pháp y, Nguyễn Thị Mai Anh đã dùng tiền, lợi ích vật chất khác (tổ chức đi du lịch và chi trả toàn bộ chi phí) để hối lộ các cán bộ, nhân viên của Viện Pháp y tâm thần Trung ương theo tháng hoặc các dịp ngày lễ, ngày nghỉ để các cán bộ, nhân viên này bỏ qua các sai phạm của mình trong quá trình điều trị tại viện.

Nhờ vậy, Mai Anh có “đặc quyền” được ở phòng riêng có điều hòa và cho 2 con nhỏ, người giúp việc vào ở chung; cho chồng là Lê Văn Đông thường xuyên vào sinh hoạt trong buồng điều trị; tạo điều kiện cho Mai Anh và các bệnh nhân khác tự do ra vào viện trái pháp luật.

Ngoài ra, Mai Anh còn hối lộ bằng tiền để tác động đến việc ra kết luận giám định không đúng tình trạng tâm thần của Lê Văn Đông; môi giới cho nhiều đối tượng là các bị can, bị cáo, bị án đưa hối lộ cho các thành viên Hội đồng giám định của Viện Pháp y tâm thần Trung ương và Trung tâm pháp y tâm thần Miền núi phía Bắc để ra kết luận giám định pháp y tâm thần không đúng tình trạng bệnh để được đi chữa bệnh bắt buộc nhằm trốn tránh việc bị giam, giữ và thi hành án hình phạt tù.

Cơ quan công tố xác định, số tiền Mai Anh phải chịu trách nhiệm hình sự trong việc đưa hối lộ là hơn 1,5 tỷ đồng.

Trong vụ án này, Mai Anh đã nhận số tiền rất lớn của nhiều đối tượng, sau đó chuyển một phần cho Trần Văn Trường, Hoàng Tất Thành (Giám định viên pháp y tâm thần, Giám đốc Trung tâm pháp y tâm thần khu vực Miền núi phía Bắc) để tác động, làm sai lệch kết luận giám định tâm thần của các đối tượng này.

Số tiền còn lại, Mai Anh hưởng lợi cá nhân. Trong đó số tiền bị can này phải chịu trách nhiệm hình sự qua việc môi giới hối lộ để làm sai lệch kết luận giám định là 6 tỷ đồng và số tiền hưởng lợi trong việc môi giới hối lộ là 4,1 tỷ đồng.

Bị can Trần Văn Trường - cựu Viện trưởng Viện Pháp y tâm thần Trung ương.

Ngoài ra, Mai Anh còn có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản trong việc thông tin gian dối với bà Bùi Thị Kim Hòa và chị Khiếu Thị Thu Thảo về việc có thể tác động với các cơ quan và người tiến hành tố tụng, với hội đồng giám định tâm thần để cho các bị can Bùi Tiến Anh (con bà Hoa) và Phạm Văn Hùng (chồng chị Thảo) được đi giám định tâm thần và kết luận bị bệnh tâm thần để được đi chữa bệnh bắt buộc.

Tin tưởng vào các thông tin của Mai Anh, bà Hoa đã chuyển cho Mai Anh số tiền 2,6 tỷ đồng, chị Thảo chuyển cho bị can số tiền hơn 1,1 tỷ đồng để nhờ giúp cho Bùi Tiến Anh và Phạm Văn Hùng được đi chữa bệnh bắt buộc. Sau khi nhận số tiền trên, bị can không nhờ ai và không sử dụng số tiền này vào việc "chạy" kết luận giám định như cam kết mà chiếm đoạt để sử dụng vào mục đích cá nhân.

Chi phối cả việc tuyển dụng cán bộ, nhân viên

Theo cáo trạng, Trần Văn Trường là Giám định viên pháp y tâm thần và là Viện trưởng Viện pháp y tâm thần Trung ương từ tháng 6-2023 đến thời điểm bị khởi tố bị can.

Quá trình công tác, Trần Văn Trường đã có hành vi nhận trực tiếp tổng số tiền 4,6 tỷ đồng từ Nguyễn Thị Mai Anh, Vũ Ngọc Trung, Trần Thị Hương và một số đối tượng khác để ra kết luận giám định tâm thần cho 27 trường hợp là các bị can, bị cáo, bị án không đúng thực trạng bệnh (mất khả năng nhận thức và điều khiển hành vi) để các đối tượng được này đi chữa bệnh bắt buộc.

Sau khi nhận tiền, Trường đã chia một phần cho các thành viên khác trong hội đồng giám định (Ngô Văn Vinh, Dương Văn Lương, Lâm Văn Thành, Nguyễn Tô Hiệu, Dương Văn Biết…) và hưởng lợi số tiền còn lại.

Ngoài ra, quá trình điều tra có căn cứ xác định, vị Viện trưởng Viện Pháp y tâm thần Trung ương này còn có hành vi nhận tổng số tiền hơn 3,3 tỷ đồng, bao gồm nhận tiền từ Nguyễn Thị Thu Hoài (Phó Trưởng phòng Tổ chức cán bộ Viện Pháp y tâm thần Trung ương) để tuyển dụng một số cá nhân được vào làm việc và nhận tiền từ Mai Anh trong việc tạo điều kiện cho bị can được ở phòng riêng cùng 2 con nhỏ và xin cho một số nhân viên của viện được đi học, chuyển khoa.

Tổng số tiền Trần Văn Trường phải chịu trách nhiệm hình sự trong hành vi nhận hối lộ là hơn 8 tỷ đồng, số tiền hưởng lợi riêng là 6,8 tỷ đồng.

Cấp dưới tiếp tay đắc lực cho bị can Trần Văn Trường là Nguyễn Thị Thu Hoài. Quá trình công tác, lợi dụng việc tuyển dụng cán bộ của Viện pháp y, Hoài đã nhận của 7 trường hợp xin việc với tổng số tiền gần 3,5 tỷ đồng. Sau đó, Hoài chuyển cho “sếp” 3 tỷ đồng để quyết định việc tuyển dụng các trường hợp trên vào công tác tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương. Bản thân Hoài hưởng lợi riêng số tiền gần 5 tỷ đồng còn lại