ANTD.VN - Cảnh sát phản ứng nhanh Công an Hà Nội vừa kịp thời khống chế đối tượng dùng dao gây thương tích cho người dân tại phường Từ Liêm.

Khoảng 12h20 ngày 10-7, Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an thành phố Hà Nội tiếp nhận tin báo về vụ việc một người dân bị tấn công bằng hung khí tại số 33, ngõ 4 Đồng Me, phường Từ Liêm.

Đối tượng và tang vật

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Đội Cảnh sát phản ứng nhanh, Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an thành phố Hà Nội đã khẩn trương triển khai lực lượng đến hiện trường và nhanh chóng khống chế, bắt giữ N.T.K. (SN 1996, trú tại phường Từ Liêm, thành phố Hà Nội) khi đang có hành vi sử dụng dao gây thương tích cho người dân, kịp thời ngăn chặn đối tượng tiếp tục thực hiện hành vi nguy hiểm.

Tang vật thu giữ gồm 1 dao phay cán gỗ màu đỏ. Sau khi hoàn tất các thủ tục ban đầu, Tổ công tác đã bàn giao đối tượng, tang vật cùng toàn bộ vụ việc cho Công an phường Từ Liêm tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Vụ việc tiếp tục khẳng định hiệu quả hoạt động của lực lượng Cảnh sát phản ứng nhanh trong việc tiếp nhận, xử lý kịp thời các vụ việc phức tạp về an ninh, trật tự, góp phần bảo đảm an toàn cho Nhân dân và giữ gìn bình yên trên địa bàn Thủ đô.