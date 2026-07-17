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Khởi tố đối tượng môi giới mại dâm

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Văn Trường

ANTD.VN - Qua công tác nắm tình hình, kiểm tra hành chính các cơ sở kinh doanh lưu trú trên địa bàn, Công an xã Phúc Thọ, Hà Nội đã phát hiện, xử lý đối tượng có hành vi môi giới mại dâm.

Ngày 6-7-2026, trong quá trình kiểm tra hành chính một nhà nghỉ trên địa bàn xã Phúc Thọ, lực lượng Công an phát hiện tại phòng 205 có N.Q.T. (trú tại phường Sơn Tây, Hà Nội) đang thực hiện hành vi mua dâm với N.T.Y. (trú tại xã Phúc Thọ, Hà Nội).

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Đối tượng P.T.T.L

Quá trình đấu tranh, các đối tượng khai nhận việc mua bán dâm do P.T.T.L. (SN 1991, trú tại xã Đoài Phương, Hà Nội) môi giới và được hưởng số tiền 1,5 triệu đồng. Công an xã Phúc Thọ đã triệu tập P.T.T.L. đến làm việc. Tại cơ quan Công an, đối tượng đã thành khẩn khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 15-7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với P.T.T.L. để điều tra về hành vi môi giới mại dâm theo quy định của pháp luật.

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#Công an Hà Nội

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