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Công an Hà Nội truy nã Đào Thị Thanh

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Linh Nhi

ANTD.VN -Cơ quan thi hành án hình sự CATP Hà Nội đã ra Quyết định truy nã Đào Thị Thanh (SN 1982; quê quán Thanh Hóa; thường trú tại CT2 khu nhà ở Hateco 6, tổ dân phố số 2 Tu Hoàng, phường Xuân Phương, thành phố Hà Nội) về hành vi Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài trái phép.

Theo tài liệu hồ sơ, Đào Thị Thanh bị Toà án nhân dân tỉnh Thanh Hóa tuyên phạt 5 năm tù giam về tội Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài trái phép.

Tuy nhiên, đối tượng đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú, không chấp hành việc thi hành án. Ngày 5/8/2025, Cơ quan thi hành án hình sự Công an Thành phố đã ra quyết định truy nã đối với Đào Thị Thanh.

Đối tượng Đào Thị Thanh
Đối tượng Đào Thị Thanh

Nếu phát hiện đối tượng ở đâu, người dân có thể báo ngay cho Cơ quan thi hành án hình sự CATP Hà Nội (SĐT: 039.888.0522), cơ quan Công an nơi gần nhất để giải quyết theo quy định pháp luật.

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Từ khóa:

#Truy nã

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