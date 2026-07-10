Khởi tố 2 người nước ngoài nuôi nhốt trái phép động vật quý hiếm

ANTD.VN - Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Bắc Ninh vừa phát hiện, thu giữ số lượng lớn động vật nguy cấp, quý, hiếm và động vật hoang dã tại thôn Hoài Thượng, xã Liên Bão, tỉnh Bắc Ninh do hai người nước ngoài nuôi nhốt trái phép.

Tháng 5-2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh đã liên tiếp khởi tố 3 vụ án hình sự về "Vi phạm quy định về bảo vệ động vật hoang dã" và về "Vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm".

Hồng Hoàng - một loài chim quý thuộc nhóm IB cần được bảo vệ do các đối tượng nuôi nhốt trái phép

Ngày 26-6, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Bắc Ninh đã phối hợp với Công an xã Liên Bão và các đơn vị chức năng, kiểm tra phát hiện tại thôn Hoài Thượng, xã Liên Bão, tỉnh Bắc Ninh có 2 đối tượng nuôi nhốt các loài động vật hoang dã (chim, khỉ....) trái phép.

Qua kiểm tra, thu giữ nhiều cá thể động vật còn sống gồm khỉ, cầy, chim các loại...Trong đó, có 15 cá thể chim Hồng Hoàng có tên khoa học là Buceros bicornis; 3 cá thể Niệc mỏ vằn có tên khoa học là Aceros undulatus; 1 cá thể Cầy mực có tên khoa học là Arctictis binturong thuộc danh mục động vật nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ và Danh mục các loài nguy cấp, quý, hiếm thuộc nhóm IB, ban hành kèm theo Thông tư số 85/2025/TT-BNNMT, ngày 31/12/2025, của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, quy định về quản lý loài nguy cấp, quý, hiếm, loài động vật rừng thông thường và thực thi Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp.

Ngày 3-7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam 2 đối tượng người Trung Quốc về tội "Vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm".