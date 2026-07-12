Triệt phá loạt vụ vận chuyển trái phép ma túy trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

ANTD.VN - Chi cục Hải quan khu vực IX đã phối hợp các lực lượng chức năng đấu tranh, bắt giữ 07 đối tượng; thu giữ tổng cộng 68.073 viên hồng phiến, 06 kg ma túy đá cùng các vũ khí quân dụng trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.

Triển khai Tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2026 do Cục Hải quan phát động, thời gian qua, Chi cục Hải quan khu vực IX đã phát hiện, đấu tranh và xử lý nghiêm các hành vi mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy.

Trong đó, nhằm cụ thể hóa mục tiêu giảm nguồn cung ma túy qua biên giới, tăng cường đấu tranh, ngăn chặn ma túy tại các địa bàn trọng điểm, vào hồi 19h50 ngày 03/6/2026, tại địa bàn trọng điểm xã Khe Sanh (Quảng Trị), Đội Kiểm soát hải quan – Chi cục Hải quan khu vực IX đã phối hợp với Phòng PC04 - Công an tỉnh Quảng Trị và Đội Đặc nhiệm PCMT&TP - Biên phòng tỉnh Quảng Trị tổ chức theo dõi, truy kích và khống chế thành công 02 đối tượng quốc tịch Lào là Chiu (16 tuổi) và Tia (17 tuổi).

Tang vật thu giữ tại chỗ được cất giấu trong 02 gói ni lông trong suốt, kiểm tra bên trong có 12.000 viên hồng phiến được cất giấu tinh vi.

Qua đấu tranh khai thác, các đối tượng khai nhận đã vận chuyển số ma túy trên từ Lào vào Việt Nam để giao cho khách tại khu vực trước quán cà phê. Hiện vụ việc đã được bàn giao cho cơ quan Công an để tiếp tục điều tra mở rộng.

Đối tượng và số ma túy bị bắt giữ

Tiếp tục mở rộng đấu tranh với tội phạm ma túy, vào hồi 10h30 phút ngày 08/6/2026, tại phường Nam Đông Hà, Đội Kiểm soát hải quan - Chi cục Hải quan khu vực IX đã phối hợp với Phòng PC04 và Công an phường Nam Đông Hà bắt quả tang hai đối tượng H.V.Q (trú tại xã Lao Bảo) và N.N.V (trú tại phường Nam Đông Hà) đang vận chuyển trái phép 18.000 viên hồng phiến và 02 kg ma túy đá.

Từ kết quả đấu tranh ban đầu, lực lượng chức năng nhanh chóng khám xét khẩn cấp nơi ở của đối tượng chủ mưu T.T.T (trú tại xã Ái Tử), thu giữ thêm 01 khẩu súng quân dụng cùng 121 viên đạn.

Chỉ sau chưa đầy 2 tuần, ngày 22/6/2026, tại xã Cam Hồng, thêm một đường dây vận chuyển trái phép chất ma túy bị triệt phá. Đội Kiểm soát hải quan - Chi cục Hải quan khu vực IX tiếp tục phối hợp với Đoàn Đặc nhiệm Phòng, chống tội phạm ma túy số 2 (Cảnh sát biển Việt Nam) và Phòng PC04 bắt giữ 02 đối tượng trú tại xã Đakrông và xã Tân Lập, thu giữ 38.000 viên hồng phiến cùng 04 kg ma túy đá.

Ngày 23/6/2026, tại xã Khe Sanh, lực lượng chức năng tiếp tục bắt giữ đối tượng N.Đ.P (sinh năm 2004, trú tại địa phương), thu giữ 73 viên ma túy.

Các đối tượng và số ma túy bị bắt giữ

Như vậy, khép lại đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm ma túy, Chi cục Hải quan khu vực IX đã phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng đấu tranh, bắt giữ 07 đối tượng; thu giữ tổng cộng 68.073 viên hồng phiến, 06 kg ma túy đá, 01 khẩu súng quân dụng và 121 viên đạn.

Trong thời gian tới, Cục Hải quan cho biết, cơ quan này sẽ tiếp tục chỉ đạo các đơn vị tăng cường ứng dụng trang thiết bị kỹ thuật hiện đại, đẩy mạnh công tác thu thập, phân tích thông tin, kịp thời phát hiện, triệt phá các đường dây ma túy xuyên quốc gia, góp phần bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội và xây dựng cộng đồng không ma túy.