Lộ hàng loạt vi phạm tại chi nhánh AMES English Hà Nội

Hệ thống AMES English có 14 cơ sở đang hoạt động trên địa bàn thành phố Hà Nội. Quá trình kiểm tra theo chức năng, Phòng An ninh chính trị nội bộ đã phát hiện hàng loạt những vi phạm của cơ sở này.

Lỗi vi phạm lớn nhất là có tới 2 cơ sở hoạt động khi chưa được cấp phép của cơ quan chức năng gồm cơ sở tại số 53A Lê Văn Hưu, phường Hai Bà Trưng và Cơ sở tại số 154 phố Yên Phụ, phường Tây Hồ.

Phòng An ninh chính trị nội bộ làm việc với đại diện AMES English chi nhánh Hà Nội

Đồng thời, có 2 cơ sở đã hết hạn giấy phép hoạt động đào tạo ngoại ngữ nhưng vẫn tiếp tục mở cửa đón học sinh, gồm cơ sở Sài Đồng sử dụng giấy phép hết hạn từ tháng 4-2023 và Cơ sở Oceanpark xã Gia Lâm sử dụng giấy phép hết hạn từ tháng 7-2023.

Các hành vi trên đã vi phạm quy định tại Điểm b, Khoản 5, Điều 6 Nghị định số 04/2021/NĐ-CP ngày 22/01/2021 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục.

Đáng chú ý, về chất lượng nhân sự chuyên môn, qua đối soát hồ sơ, hệ thống này đã sử dụng tới 54/63 trường hợp giáo viên Việt Nam không đủ điều kiện, tiêu chuẩn để tham gia giảng dạy ngoại ngữ tại 14 cơ sở.

Hành vi này vi phạm trực tiếp các quy định tại Thông tư số 21/2018/TT-BGDĐT ngày 21/8/2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trung tâm ngoại ngữ, tin học.

Ngoài các sai phạm này, lực lượng chức năng còn ghi nhận có cơ sở AMES English chưa được cơ quan chức năng thẩm định, nghiệm thu về các điều kiện bảo đảm an toàn PCCC; chậm đóng bảo hiểm kéo dài.

Cụ thể, theo thông tin trao đổi từ Bảo hiểm xã hội (BHXH) Cầu Giấy, Công ty cổ phần đào tạo AMES chi nhánh Hà Nội thuộc diện chậm đóng bảo hiểm kéo dài từ tháng 3-2024.

Mặc dù đã nhiều lần được cơ quan bảo hiểm nhắc nhở nhưng Công ty thường xuyên nợ tiền bảo hiểm xã hội với số tiền lớn.

Tại thời điểm tháng 5-2026, tổng số tiền bảo hiểm Công ty chậm nộp là hơn 5 tỷ đồng, kéo theo số tiền lãi phải trả là hơn 800 triệu đồng.

Việc Công ty chậm đóng bảo hiểm xã hội kéo dài không chỉ ảnh hưởng lớn đến quyền lợi của người lao động mà còn thể hiện ý thức thiếu tôn trọng pháp luật của đơn vị trên.

Trước những vi phạm có tính chất hệ thống và kéo dài nêu trên, để bảo đảm kỷ cương pháp luật cũng như quyền lợi chính đáng của học viên và người lao động, CATP Hà Nội đã có văn bản kiến nghị Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hà Nội tiến hành thanh, kiểm tra toàn diện hoạt động của các cơ sở đào tạo ngoại ngữ thuộc Công ty cổ phần đào tạo AMES chi nhánh Hà Nội, xử lý vi phạm theo quy định.

Đồng thời trao đổi với Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội về hành vi chậm nộp bảo hiểm xã hội của Công ty cổ phần đào tạo AMES chi nhánh Hà Nội và những vấn đề tiềm ẩn phức tạp liên quan đến ANTT trên địa bàn thành phố; Kiến nghị xử lý theo thẩm quyền, đồng thời chủ động trao đổi với CATP khi phát hiện hành vi có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự của Công ty trên lĩnh vực bảo hiểm.