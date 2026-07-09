Xử phạt 2 trường hợp trông giữ xe trái phép trên phố Tôn Thất Tùng

ANTD.VN - Nhằm thực hiện quyết liệt công tác lập lại trật tự đô thị, bảo đảm mỹ quan và an toàn giao thông trên địa bàn, Công an phường Kim Liên, Hà Nội đã phát hiện, xử lý nghiêm 2 trường hợp trông giữ phương tiện trái phép trên vỉa hè phố Tôn Thất Tùng, xử phạt vi phạm hành chính tổng số tiền 25 triệu đồng.

Theo đó, qua công tác tuần tra, kiểm soát địa bàn, lực lượng Công an phường Kim Liên phát hiện hai cá nhân có hành vi tự ý sử dụng vỉa hè phố Tôn Thất Tùng để trông giữ xe khi chưa được cơ quan có thẩm quyền cấp phép. Hoạt động trông giữ xe trái phép không chỉ vi phạm các quy định của pháp luật về sử dụng hè phố mà còn gây cản trở người đi bộ, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông và ảnh hưởng đến trật tự, mỹ quan đô thị.

Công an phường Kim Liên xử lý các trường hợp trông giữ xe trái phép

Căn cứ quy định của pháp luật, Công an phường Kim Liên đã lập biên bản vi phạm hành chính, đồng thời ra quyết định xử phạt mỗi trường hợp số tiền 12,5 triệu đồng, tổng số tiền xử phạt là 25 triệu đồng.

Đại diện Công an phường Kim Liên cho biết, thời gian qua đơn vị đã tăng cường tuần tra, kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi lấn chiếm lòng đường, vỉa hè để kinh doanh, buôn bán, trông giữ phương tiện trái phép; đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động các hộ kinh doanh và người dân chấp hành nghiêm các quy định về trật tự đô thị, trật tự công cộng. Đây cũng là một trong những nhiệm vụ trọng tâm nhằm xây dựng nếp sống văn minh đô thị trên địa bàn phường.

Việc xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm thể hiện quyết tâm của lực lượng Công an phường Kim Liên trong việc lập lại kỷ cương, bảo đảm vỉa hè thông thoáng, phục vụ người đi bộ và góp phần xây dựng môi trường đô thị văn minh, an toàn.

Trong thời gian tới, Công an phường Kim Liên sẽ tiếp tục duy trì công tác tuần tra, kiểm soát, kiên quyết xử lý các hành vi vi phạm về trật tự đô thị, đặc biệt là tình trạng sử dụng trái phép lòng đường, hè phố để kinh doanh và trông giữ phương tiện. Đồng thời, lực lượng chức năng cũng khuyến cáo người dân, các tổ chức và cá nhân chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật, không tiếp tay cho các điểm trông giữ xe trái phép, góp phần cùng chính quyền địa phương giữ gìn trật tự, mỹ quan đô thị trên địa bàn.