Mạng lưới thu thập thông tin cá nhân mở 5.000 tài khoản ngân hàng được điều phối như thế nào?

ANTD.VN - Trong vụ án thu thập thông tin dữ liệu cá nhân để mở tài khoản ngân hàng mà Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự CATP Hà Nội vừa điều tra làm rõ, cơ quan công an xác định các đối tượng đã xây dựng kịch bản chi tiết, phân công cụ thể để thực hiện hành vi phạm tội.

Như An ninh Thủ đô đã thông tin, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao vừa phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự, CATP Hà Nội triệt xóa thành công đường dây thu thập dữ liệu cá nhân, mở tài khoản ngân hàng trái phép để bán cho các đối tượng thực hiện hành vi vi phạm pháp luật.

Cơ quan công an làm việc với đối tượng Hà Tiến Đạt (áo đen)

Theo tài liệu điều tra, cuối năm 2025, qua công tác rà soát, nắm tình hình trên không gian mạng, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - CATP Hà Nội đã chủ động phát hiện một số đối tượng có hoạt động thu thập thông tin cá nhân trái phép nhằm mở tài khoản ngân hàng tại khu vực xã Phượng Dực, Phú Xuyên, Đại Xuyên (Hà Nội).

Các tài khoản sau khi mở được bán cho các đối tượng tội phạm trong nước và ngoài nước, được sử dụng để thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật như nhận tiền đánh bạc, rửa tiền…

Cơ quan điều tra xác định Hà Tiến Đạt (SN 1997) trú tại xã Tân Trào, tỉnh Tuyên Quang là đối tượng cầm đầu ổ nhóm, có trách nhiệm kết nối khách mua và giao dịch trực tiếp với khách hàng.

Đạt đồng thời là người lên kịch bản hành động, phân công nhiệm vụ từng thành viên. Giúp việc cho Đạt là Dương Hồng Phúc phụ trách xét tuyển cộng tác viên, tìm địa điểm thu thập thông tin, trực tiếp tham gia và quản lý nhóm thu thập, trả "hoa hồng" cho các đối tượng trong nhóm.

Các đối tượng còn lại gồm Nguyễn Xuân Hà; Vũ Văn Phương; Nguyễn Văn Tiến; Đoàn Thị Thương; Trương Thị Thanh. Đáng chú ý đây đều là nhân viên hoặc cộng tác viên cho các nhà mạng viễn thông.

Các đối tượng và tang vật vụ án

Nhóm này có nhiệm vụ trực tiếp tham gia thu thập thông tin, lôi kéo, tuyên lựa thêm các thành viên khác. Các đối tượng thống nhất về hình thức, cách thức hoạt động cũng như nhiệm vụ và "hoa hồng" cho từng thành viên.

Tính riêng trong khoảng thời gian từ tháng 4-2025 đến tháng 9-2025, ổ nhóm của Hà Tiến Đạt đã thu thập, mở và mua bán trái phép trên 5.000 tài khoản của các ngân hàng, hưởng lợi gần 6 tỷ đồng.

Từ các tài liệu, chứng cứ điện tử thu được đã đủ cơ sở chứng minh hành vi phạm tội của ổ nhóm đối tượng, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã báo cáo Lãnh đạo Ban Chuyên án để tiến hành các hoạt động bắt giữ và tố tụng.

Ngày 16-1-2026, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự - CATP đồng loạt ra quân, chia làm 7 mũi công tác tiến hành bắt giữ 7 đối tượng chính liên quan.