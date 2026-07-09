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Đưa ra thông tin gian dối về việc có khả năng đáo hạn ngân hàng để lừa đảo

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Linh Nhi

ANTD.VN - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đang điều tra vụ án hình sự “Nguyễn Thị Hạnh can tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra năm 2019 tại thành phố Hà Nội”.

Quá trình điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội xác định Nguyễn Thị Hạnh (SN 1993; trú tại ấp 2, xã Nhuận Đức, TP. HCM) có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

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Đối tượng Nguyễn Thị Hạnh

Theo tài liệu điều tra, khoảng năm 2019 tại thành phố Hà Nội, Nguyễn Thị Hạnh đã đưa ra thông tin gian dối về việc bản thân có khả năng đáo hạn ngân hàng nhằm kêu gọi các bị hại chuyển tiền sau đó chiếm đoạt.

Để phục vụ công tác điều tra vụ án, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đề nghị các cá nhân, tổ chức là bị hại hoặc có liên quan đến hành vi của Nguyễn Thị Hạnh với phương thức, thủ đoạn nêu trên, khẩn trương liên hệ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội (Số điện thoại điều tra viên: 0333011198) để cung cấp thông tin, tài liệu và được giải quyết theo quy định.

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Từ khóa:

#Công an Hà Nội

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