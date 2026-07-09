Đề nghị truy tố cặp vợ chồng “thao túng” Viện Pháp y tâm thần Trung ương

ANTD.VN - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội vừa ban hành Kết luận điều tra và đề nghị viện kiểm sát truy tố cặp vợ chồng cùng hàng chục bị can trong vụ án xảy ra tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương và một số địa phương…

Theo đó, các bị can trong vụ án bị đề nghị truy tố về các tội “Đưa hối lộ”, “Nhận hối lộ”, “Môi giới hối lộ”, “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”, “Làm sai lệch hồ sơ vụ án”, “Đánh bạc” và “Tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy”.

Trong vụ án này, bị can bị xác định giữ vai trò lớn nhất là Nguyễn Thị Mai Anh (SN 1979, quê Hà Tĩnh) – người có 7 tiền án, tiền sự và ở vụ án này bị đề nghị truy tố các tội “Đưa hối lộ”, “Môi giới hối lộ”.

Cặp vợ chồng Lê Văn Đông và Nguyễn Thị Mai Anh.

Chồng Mai Anh là bị can Lê Văn Đông (SN 1978, quê Thái Bình) cũng có “danh sách dài” với 13 tiền án, tiền sự. Đông đang bị đề nghị truy tố về các hành vi liên quan đến ma túy trái phép.

Liên quan, hàng loạt bác sĩ, điều dưỡng, nhân viên Viện Pháp y tâm thần Trung ương cùng cựu cán bộ cơ quan chức năng cũng bị đề nghị truy tố.

Kết luận thể hiện, lợi dụng việc giám định tâm thần và chữa bệnh bắt buộc chưa được quy định chặt chẽ, Nguyễn Thị Mai Anh, Lê Văn Đông cùng đồng phạm lợi dụng việc này để cố tình giả các triệu chứng lâm sàng như: Tuyệt thực, la hét, tự gây thương tích, không ngủ, đập phá, nói nhảm, ảo tưởng... để được kết luận mất khả năng nhận thức và điều khiển hành vi tại thời điểm giám định.

Từ đó, các bị can được áp dụng biện pháp chữa bệnh để trì hoãn việc thi hành án và để được trừ thời gian chữa bệnh bắt buộc vào thời gian thi hành án phạt tù hoặc tìm cách bỏ trốn để tiếp tục thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật.

Các bị can còn sử dụng chính địa điểm nơi chữa bệnh bắt buộc tâm thần tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương, Bệnh viện tâm thần Trung ương 1 để làm nơi thực hiện các hành vi phạm tội và che giấu hành vi vi phạm với cơ quan chức năng. Việc này thể hiện tính chất tinh vi, xảo quyệt trong quá trình phạm tội.

Cơ quan điều tra cho rằng, đây chính là nguyên nhân dẫn đến việc Mai Anh, Lê Văn Đông cùng nhiều bị can khác đang được áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh nhưng vẫn sinh hoạt, đi lại như bình thường, trốn khỏi nơi chữa bệnh bắt buộc và phạm tội mới, thậm chí rủ các bác sĩ cùng sử dụng trái phép ma túy trên bãi biển.

Điều tra xác định, từ năm 2021, Nguyễn Thị Mai Anh đã nhiều lần tổ chức và chi trả kinh phí cho cán bộ, nhân viên thuộc Viện pháp y tâm thần Trung ương nghỉ dưỡng .

Do được nhóm bác sĩ, lãnh đạo bệnh viện cấp cho “kim bài” là giấy chứng nhận tâm thần, Nguyễn Thị Mai Anh dù nhiều lần bị khởi tố, bắt giam về các tội phạm khác nhau nhưng không ăn năn hối cải mà tiếp tục thực hiện nhiều các hành vi vi phạm pháp luật.

Ở hành vi đưa hối lộ, kết quả điều tra xác định, trong thời gian chữa bệnh bắt buộc tại Viện pháp y tâm thân Trung ương, Mai Anh hối lộ cho cán bộ, nhân viên tại đây theo tháng hoặc các dịp ngày lễ, ngày nghỉ hoặc tổ chức đi du lịch.

Việc hối lộ cũng diễn ra mỗi khi Mai Anh cùng đàn em muốn ra ngoài, các đối tượng chữa bệnh khác muốn ra ngoài bệnh viện. Thậm chí bị can này còn chi tiền để được ở phòng riêng có điều hòa và cho 2 con nhỏ, 2 người giúp việc vào ở chung trong Viện pháp y.

Tổng số, bị can Mai Anh bị cáo buộc đưa hối lộ hơn 1,3 tỷ đồng, chưa kể các quà tặng khác của bị can cho người có chức vụ, quyền hạn.

Ở hành vi môi giới hối lộ, cơ quan chức năng xác định, bị can Nguyễn Thị Mai Anh nhận tiền của nhiều trường hợp khác, chuyển cho bác sĩ để họ làm sai lệch kết quả giám định, biến người bình thường thành “tâm thần”. Tổng số, bị can này môi giới hối lộ hơn 3,8 tỷ đồng và hưởng lợi gần 3,2 tỷ đồng từ hoạt động phạm pháp.