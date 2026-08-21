Vi phạm về quảng cáo viên giải rượu Non Alco, Công ty Vitath bị xử phạt 110 triệu đồng

ANTD.VN - Sở Y tế Hà Nội cho biết, Công ty Cổ phần Dược phẩm Vitath bị xử phạt với tổng mức tiền phạt là 110 triệu đồng với 03 hành vi vi phạm hành chính liên quan đến việc quảng cáo Viên ngậm giải rượu Non Alco.

Viên ngậm giải rượu Non Alco quảng cáo dù chưa có giấy phép

Sở Y tế Hà Nội ban hành Quyết định số 2941/QĐ-SYT về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quảng cáo đối với Công ty Cổ phần Dược phẩm Vitath (địa chỉ trụ sở chính tại 29A đường Tức Mạc, phường Cửa Nam, thành phố Hà Nội).

Theo quyết định, Công ty Cổ phần Dược phẩm Vitath bị xử phạt với tổng mức tiền phạt là 110 triệu đồng với 03 hành vi vi phạm hành chính.

Cụ thể, phạt 70 triệu đồng vì quảng cáo các sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ đặc biệt mà không được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác nhận nội dung trước khi thực hiện quảng cáo theo quy định; phạt 15 triệu đồng vì quảng cáo thực phẩm bảo vệ sức khỏe mà không có cụm từ “Thực phẩm bảo vệ sức khỏe”; phạt 25 triệu đồng vì quảng cáo thực phẩm thiếu một trong các nội dung gồm tên thực phẩm; tên, địa chỉ của tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm về sản phẩm.

Ngoài hình thức xử phạt chính bằng tiền, Công ty Cổ phần Dược phẩm Vitath phải thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả.

Đó là buộc tháo gỡ, tháo dỡ, xóa quảng cáo hoặc buộc thu hồi xuất bản phẩm, tạp chí in quảng cáo đối với hành vi quảng cáo các sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ đặc biệt mà không được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác nhận nội dung trước khi thực hiện quảng cáo theo quy định; quảng cáo thực phẩm bảo vệ sức khỏe mà không có cụm từ “Thực phẩm bảo vệ sức khỏe”; quảng cáo thực phẩm thiếu một trong các nội dung gồm tên thực phẩm, tên và địa chỉ của tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm về sản phẩm.

Trước đó, ngày 19/8/2026, Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) có văn bản đề nghị Sở Y tế Hà Nội kiểm tra sản phẩm Viên ngậm giải rượu Non Alco. Sản phẩm này do Công ty Cổ phần Dược phẩm Vitath (địa chỉ tại 29A đường Tức Mạc, phường Cửa Nam, thành phố Hà Nội) công bố và được Cục An toàn thực phẩm cấp Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm số 4993/2024/ĐKSP ngày 19/6/2024.

Theo Cục An toàn thực phẩm, Non Alco chưa được cấp Giấy xác nhận nội dung quảng cáo. Trong khi đó, sản phẩm lại được quảng cáo trên website của doanh nghiệp. Cũng trên website quảng cáo Non Alco có tình trạng một số bác sĩ tham gia quảng cáo thực phẩm, thực phẩm chức năng, có thể gây hiểu lầm cho người sử dụng.

Cục An toàn thực phẩm đồng thời có văn bản đề nghị Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử rà soát, kiểm tra, xác minh thông tin quảng cáo trên môi trường mạng và áp dụng biện pháp xử lý nếu phát hiện vi phạm nhằm bảo vệ quyền lợi, sức khỏe người tiêu dùng, đồng thời bảo đảm việc quảng cáo thực phẩm trên không gian mạng tuân thủ quy định pháp luật.