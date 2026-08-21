Công an xã khuyến cáo người dân 4 nội dung phòng chống cướp tài sản

ANTD.VN - Chiếc túi xách bị giật khỏi tay người phụ nữ đi xe máy một mình trên đoạn đường vắng qua cụm Công nghiệp. Chỉ sau 24 giờ, một trong hai đối tượng gây án đã bị bắt giữ, tang vật được thu hồi. Cơ quan công an khuyến cáo người dân 4 nội dung quan trọng.

Công an xã Thanh Oai truy bắt nhanh đối tượng cướp ở đường vắng

Đoạn đường Muỗi xuyên qua Cụm Công nghiệp Kim Bài, thuộc tổ dân phố Kim Bài, xã Thanh Oai (Hà Nội) thường thưa người qua lại, Mới đây, buổi sáng, chị N.T.H, sinh năm 1988, trú tại xã Thanh Oai, điều khiển xe mô tô nhãn hiệu Honda Vision một mình đi theo hướng từ xã Tam Hưng về xã Thanh Oai.

Khi chị H đi đến khu vực Cụm Công nghiệp Kim Bài, hai đối tượng nam giới đi chung một xe mô tô cùng chiều từ phía sau vượt lên. Người ngồi phía sau dùng tay phải giật chiếc túi xách da màu nâu của chị H. Bên trong túi có một chiếc điện thoại di động nhãn hiệu iPhone 14 Pro Max. Sau khi giật được tài sản, hai đối tượng lập tức phóng xe tẩu thoát về hướng phố Kim Bài.

Tất cả diễn ra trong vài giây. Nạn nhân là phụ nữ, đi một mình trên đoạn đường ít người qua lại. Ba yếu tố ấy gộp lại chính là kịch bản quen thuộc mà các đối tượng cướp giật vẫn nhắm tới.

Ngay sau khi tiếp nhận đơn trình báo của chị H, Tổ Phòng chống tội phạm Công an xã Thanh Oai đã triển khai các biện pháp nghiệp vụ, xác định đường hướng di chuyển của hai đối tượng, đồng thời tiến hành truy tìm tang vật bị cướp giật.

Với loại án này, tài sản thường được tiêu thụ rất nhanh. Càng chậm một giờ, khả năng thu hồi càng mong manh. Hướng truy tìm được đơn vị xác định ngay từ đầu là bám theo đường đi của chiếc điện thoại.

Đến 17 giờ cùng ngày, Công an xã Thanh Oai xác định chiếc điện thoại mà hai đối tượng cướp giật được đã mang bán tại một cửa hàng mua bán điện thoại thuộc xã Vân Đình, TP Hà Nội. Đơn vị đã phối hợp với Công an xã Vân Đình tiến hành làm việc với chủ cửa hàng để tạm giữ chiếc điện thoại iPhone 14 Pro Max.

Chưa đầy 8 tiếng kể từ khi tiếp nhận tin báo, tang vật đã nằm trong tay lực lượng chức năng.

Từ tang vật thu giữ và các tài liệu thu thập được, công tác xác minh tiếp tục được đẩy nhanh trong đêm. Sáng hôm sau, công an xã Thanh Oai đã xác định được đối tượng cướp giật tài sản là Mai Giang Nam, sinh năm 1983, trú tại thôn Phương Trung, xã Thanh Oai, TP Hà Nội và tiến hành bắt giữ.

Tính từ thời điểm tiếp nhận đơn trình báo đến khi đối tượng bị bắt, vừa tròn một ngày.

Công an xã Thanh Oai đang phối hợp chặt chẽ với Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội để tiếp tục đấu tranh, mở rộng điều tra vụ án.

Công an xã Thanh Oai khuyến cáo người dân 4 việc cần chú ý ể chủ động phòng ngừa, ngăn chặn và tự bảo vệ tài sản (đồ hoạ có sự hỗ trợ của AI)

Từ vụ việc trên, để chủ động phòng ngừa, ngăn chặn và tự bảo vệ tài sản của bản thân, Công an xã Thanh Oai khuyến cáo Nhân dân thực hiện tốt các biện pháp sau.

Thứ nhất, không treo, mang túi xách, tài sản có giá trị hớ hênh. Không để túi xách, điện thoại ở giỏ xe, tay lái hoặc đeo chéo trên người khi di chuyển bằng xe máy. Tất cả tài sản có giá trị nên cất cẩn thận vào cốp xe.

Thứ hai, không sử dụng điện thoại khi đang lái xe. Việc dừng, đỗ xe bên đường nghe điện thoại hoặc vừa đi vừa nghe điện thoại tạo sơ hở rất lớn cho kẻ gian ra tay cướp giật, đồng thời gây nguy hiểm cho bản thân khi tham gia giao thông.

Thứ ba, chú ý quan sát xung quanh. Khi di chuyển qua các đoạn đường vắng, ít người qua lại, đặc biệt vào thời điểm sáng sớm hoặc đêm tối, cần chú ý quan sát qua gương phản chiếu. Nếu phát hiện có đối tượng nghi vấn bám theo, hãy di chuyển vào khu vực đông dân cư hoặc ghé vào các trụ sở, cửa hàng gần nhất để đề phòng.

Thứ tư, nâng cao ý thức của các cơ sở kinh doanh, thu mua đồ cũ. Các cửa hàng điện thoại, tiệm cầm đồ tuyệt đối không thu mua tài sản không rõ nguồn gốc, tài sản do vi phạm pháp luật mà có. Khi phát hiện đối tượng có biểu hiện nghi vấn tiêu thụ tài sản trộm cắp, cướp giật, cần nhanh chóng báo cho lực lượng Công an.

Vụ việc lần này cũng cho thấy một điều đáng suy nghĩ. Chiếc điện thoại bị cướp giật buổi sáng đã có mặt tại một cửa hàng ở địa bàn khác ngay trong ngày. Nếu khâu thu mua chặt chẽ hơn, con đường tiêu thụ tài sản phạm pháp sẽ bị chặn ngay từ đầu.

Khi gặp sự việc tương tự hoặc phát hiện các đối tượng có biểu hiện nghi vấn, người dân cần giữ bình tĩnh, ghi nhớ đặc điểm nhận dạng của đối tượng, biển số xe và hướng tẩu thoát, đồng thời hô hoán để nhận được sự hỗ trợ và báo ngay cho Công an xã Thanh Oai hoặc cơ quan Công an nơi gần nhất để kịp thời xử lý.