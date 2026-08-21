Thu hồi hơn 360 phiếu công bố mỹ phẩm, nhiều loại dầu gội, sữa tắm trong danh sách

ANTD.VN - Cục Quản lý Dược vừa thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố của 362 sản phẩm mỹ phẩm, gồm nhiều loại dầu gội, sản phẩm chăm sóc tóc... do doanh nghiệp không còn nhu cầu kinh doanh.

Cục quản lý Dược (Bộ Y tế) cho biết, cơ quan này vừa ban hành quyết định thu hồi 362 số tiếp nhận phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm, trong đó có nhiều sản phẩm chăm sóc tóc, làm sạch cơ thể đang được người tiêu dùng quan tâm.

Các số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm bị thu hồi theo đề nghị tự nguyện của các doanh nghiệp do không còn nhu cầu kinh doanh các sản phẩm này.

362 loại mỹ phẩm nhập khẩu này do 20 công ty phân phối ra thị trường. Doanh nghiệp có nhiều sản phẩm thu hồi số tiếp nhận nhất là Công ty TNHH mỹ phẩm Thúy Biên (Bắc Ninh), với 83 loại, đứng sau là Công ty TNHH mỹ phẩm THB, với 73 sản phẩm.

Trong danh sách có nhiều sản phẩm dầu gội như Dream Garden Scalp Soothing and Anti-dandruff, dòng dầu gội HUIGE Pearl Luxurious Fragrance, HUIGE Antidandruff Supple, HUIGE Fragrance Smooth, HUIGE Meisailaifei Nourish Moist...

Danh sách cũng có một số sản phẩm làm sạch da mặt như Focalskin Bubble Blackhead Remover Facial Cleanser, Skin O2 Cream Cleanser, Perfect Diary Amino Acid Facial Cleanser...