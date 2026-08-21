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Pháp luật

Tạm giữ 9 đối tượng liên quan vụ ẩu đả tại đường Đại Cồ Việt

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Huyền Chi

ANTD.VN -Liên quan vụ ẩu đả, xô xát xảy ra tại đường Đại Cồ Việt tối 19/8, Công an phường Bạch Mai, TP Hà Nội đã tạm giữ 9 đối tượng để xác minh, xử lý theo quy định pháp luật.

Ngày 20/8, mạng xã hội lan truyền video clip ghi lại cảnh nhóm thanh niên cầm hung khí hỗn chiến trên đường Đại Cồ Việt, vào khuya 19/8, thời điểm nhiều người xuống đường ăn mừng chiến thắng 2-0 của đội tuyển Việt Nam trước Malaysia.

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Nhóm thanh niên lao vào hỗn chiến trên phố ở Hà Nội.

Hình ảnh trong clip cho thấy nhóm thanh thiếu niên gồm cả nam và nữ lao vào ẩu đả ngay giữa lòng đường. Một số người cầm theo vật giống hung khí, liên tục đuổi đánh đối phương, khiến người chứng kiến hoảng sợ.

Những người có mặt tại hiện trường sau đó tiến đến can ngăn, khiến cuộc hỗn chiến tạm dừng.

Ngay sau khi nhận thông tin, Công an phường Bạch Mai đã khẩn trương xác minh, triệu tập 9 đối tượng về trụ sở Công an phường, gồm: T.G.H (SN 2011, HKTT: phường Hồng Hà, Hà Nội), L.H.N (SN 2009, HKTT: Phú Thọ), H.T.L.A (SN 2011, HKTT: PHú Thọ), H.T.L (SN 2010, HKTT: Yên Bái), N.C.K (SN 2010, HKTT: Thanh Hóa), L.V.K (SN 2009, HKTT: Lai Châu), B.T.Q (SN 2009, HKTT: PHú Thọ), L.V.Q (SN 2010, HKTT: Điện Biên), N.T.P.L (SN 2012, HKTT: Phú Thọ). Tang vật thu giữ một chiếc kéo màu đỏ.

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Công an phường Bạch Mai đã tạm giữ các đối tượng để xử lý theo quy định pháp luật.

Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận giữa hai nhóm có mâu thuẫn nên đã xảy ra xô xát. Trong đó T.V.D (SN 2010, HKTT: Phú Thọ) bị H.T.L (SN 2010, HKTT: Yên Bái) dùng kéo đâm vào lưng, đùi và bụng, hiện đã được đưa vào bệnh viện.

Hiện Công an phường Bạch Mai đang phối hợp Viện Kiểm sát và các phòng nghiệp vụ phân loại xử lý theo quy định pháp luật.

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Từ khóa:

#thanh thiếu niên gây rối

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