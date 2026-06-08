Hà Nội tổ chức thi vấn đáp xét tuyển công chức

ANTD.VN - Ngày 8/6, Hội đồng tuyển dụng công chức thành phố Hà Nội năm 2026 đã tổ chức thi vấn đáp nghiệp vụ chuyên ngành (vòng 2), kỳ xét tuyển vào công chức làm việc tại các sở, cơ quan tương đương sở; UBND xã, phường thuộc UBND TP.

Các thí sinh đủ điều kiện thi vấn đáp kỳ xét tuyển vào công chức tại Hà Nội

Phát biểu khai mạc, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hà Nội Dương Đức Tuấn ghi nhận và đánh giá các thí sinh tốt nghiệp xuất sắc, nhà khoa học trẻ tham gia thi vấn đáp để trở thành công chức của Thủ đô Hà Nội.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP cũng cho biết, thành phố tổ chức kỳ xét tuyển nhằm tuyển chọn công chức làm việc tại các sở, cơ quan tương đương sở và UBND các xã, phường đối với sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, nhà khoa học trẻ theo Nghị định số 179/2024/NĐ-CP của Chính phủ.

Những năm gần đây, Đảng và Nhà nước đã ban hành nhiều chủ trương, chính sách quan trọng nhằm phát hiện, thu hút, trọng dụng và phát huy người có tài năng trong khu vực công.

Đây là yêu cầu khách quan xuất phát từ thực tiễn phát triển đất nước, đồng thời là giải pháp quan trọng để nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức đáp ứng yêu cầu quản trị quốc gia và quản lý địa phương trong giai đoạn mới.

Hà Nội xác định công tác thu hút, trọng dụng nhân tài không chỉ nhằm bổ sung nguồn nhân lực chất lượng cao cho các cơ quan nhà nước mà còn là một trong những giải pháp quan trọng để xây dựng nền hành chính chuyên nghiệp, hiện đại, phục vụ nhân dân và sự phát triển của Thủ đô trong những năm tới.

Thông qua kỳ xét tuyển, thành phố mong muốn lựa chọn được những cá nhân có năng lực nổi trội, tư duy sáng tạo, khả năng nghiên cứu, tham mưu, tổ chức thực hiện nhiệm vụ và đặc biệt là có khát vọng cống hiến cho khu vực công.

Đối với người trẻ có tài năng, việc tham gia vào bộ máy hành chính nhà nước không chỉ là lựa chọn nghề nghiệp mà còn là cơ hội để trực tiếp đóng góp trí tuệ, sức trẻ và trách nhiệm vào quá trình xây dựng, phát triển Thủ đô Hà Nội.

Để kỳ thi đạt mục tiêu đề ra, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Dương Đức Tuấn đề nghị Hội đồng tuyển dụng, Ban giám sát và Ban vấn đáp thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật, bảo đảm khách quan, công tâm, minh bạch trong toàn bộ quá trình tổ chức; đánh giá đúng thực chất năng lực của từng thí sinh, lựa chọn được những người thực sự đáp ứng yêu cầu vị trí việc làm và yêu cầu phát triển của thành phố trong giai đoạn mới.

Trước đó, Sở Nội vụ đã ban hành kế hoạch về việc xét tuyển vào công chức làm việc tại các sở, cơ quan tương đương sở và UBND xã, phường thuộc UBND thành phố Hà Nội (đợt 1 năm 2026).

Theo đó, việc xét tuyển công chức được thực hiện theo 2 vòng. Vòng 1: Kiểm tra điều kiện dự tuyển tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển, nếu đáp ứng đủ điều kiện thì người dự tuyển được tham dự vòng 2.

Vòng 2: Xét nghiệp vụ chuyên ngành bằng hình thức vấn đáp, để kiểm tra về kiến thức, kỹ năng thực thi công vụ, đánh giá về năng lực tư duy, giao tiếp, phán đoán tình huống, học hỏi, phát triển, diễn đạt, thái độ, tính cách và các năng lực khác theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển.

Sở Nội vụ Hà Nội cho biết, sau Vòng 1, có 33 trường hợp đủ điều kiện vào Vòng 2. Từ 33 thí sinh thi vấn đáp, Hội đồng tuyển dụng công chức thành phố Hà Nội sẽ lựa chọn ra 21 thí sinh có trình độ chuyên môn, kỹ năng và năng lực phù hợp đáp ứng yêu cầu của vị trí việc làm công chức.

​