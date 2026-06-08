Kết nối các thành phố ASEAN sẽ tạo nên sức mạnh chung, thúc đẩy tương lai của khu vực

ANTD.VN - Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng cho rằng, việc tăng cường kết nối giữa các đô thị ASEAN và giao lưu nhân dân là yếu tố then chốt để tạo nên sức mạnh chung cho toàn khu vực.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng phát biểu khai mạc hội nghị

Chiều 8-6, trong khuôn khổ Diễn đàn Tương lai ASEAN 2026 (diễn ra từ ngày 8 đến 10-6) tại Hà Nội, Bộ Ngoại giao phối hợp cùng UBND TP Hà Nội tổ chức Hội nghị lãnh đạo các Thành phố ASEAN với chủ đề “Thúc đẩy tương lai từ các thành phố thông minh, bền vững và kết nối”.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng cho biết, sự kiện là diễn đàn để các đô thị cùng chia sẻ kinh nghiệm, trao đổi sáng kiến và xây dựng các mô hình hợp tác mới nhằm giải quyết những thách thức chung, đồng thời khai thác hiệu quả các cơ hội của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư và kỷ nguyên số.

Thông tin nhanh về định hướng phát triển của thành phố Hà Nội trong giai đoạn hiện nay, Chủ tịch Hà Nội Vũ Đại Thắng cho rằng, việc tăng cường kết nối giữa các đô thị ASEAN, chia sẻ kinh nghiệm quản trị, thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư, đổi mới sáng tạo và giao lưu nhân dân là yếu tố then chốt để tạo nên sức mạnh chung cho toàn khu vực.

Ông Thắng cũng khẳng định, Hà Nội cam kết tiếp tục là đối tác tin cậy, thành viên tích cực và có trách nhiệm trong các cơ chế hợp tác của ASEAN với mong muốn cùng các thành phố trong khu vực xây dựng một mạng lưới đô thị ASEAN ngày càng gắn kết, đổi mới sáng tạo và phát triển bền vững, đóng góp tích cực vào hòa bình, ổn định và thịnh vượng của khu vực.

Trong khi đó, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Mạnh Cường nhận định, hợp tác giữa các thành phố đang trở thành một hình thức "ngoại giao đô thị" ngày càng quan trọng, bổ trợ hiệu quả cho hợp tác giữa các quốc gia và đóng góp thiết thực cho tiến trình xây dựng Cộng đồng ASEAN.

Vì thế, hội nghị lần này là bước đi có ý nghĩa trong thúc đẩy hợp tác địa phương trở thành một trụ cột có chiều sâu hơn trong cấu trúc hợp tác ASEAN - một không gian để các thành phố cùng nhau chia sẻ kinh nghiệm, tìm kiếm giải pháp chung và đặt nền móng cho những hợp tác thực chất.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc phát biểu tại hội nghị

Dự và phát biểu tại hội nghị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc khẳng định, Diễn đàn Tương lai ASEAN nằm trong nỗ lực bảo đảm sự tham gia tích cực, bao trùm, bền vững của tất cả các thành phần trong xây dựng Cộng đồng ASEAN.

Theo Phó Thủ tướng, từ thực tiễn phát triển đô thị, Việt Nam nhận thấy rằng chuyển đổi số, tăng trưởng xanh và liên kết khu vực không phải là những mục tiêu tách rời, mà là những trụ cột bổ trợ lẫn nhau nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân và tăng cường khả năng chống chịu trước những thách thức của tương lai.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã cùng thảo luận về việc kiến tạo các đô thị tự cường và lấy người dân làm trung tâm; huy động và kết nối các nguồn lực cho phát triển đô thị; xây dựng mạng lưới tri thức và đổi mới sáng tạo giữa các thành phố ASEAN…