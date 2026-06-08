Thanh tra chuyên đề tại một số đơn vị thuộc Công an thành phố Hà Nội

ANTD.VN - Ngày 8/6/2026, Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Quyền, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc CATP Hà Nội đã dự và chỉ đạo Hội nghị công bố Quyết định thanh tra của Thanh tra CATP với một số đơn vị thuộc CATP.

Đại tá Đoàn Đức Thắng, Chánh Thanh tra CATP Hà Nội, chủ trì hội nghị. Cùng dự có các thành viên Đoàn Thanh tra; đại diện Chỉ huy các đơn vị thuộc diện thanh tra và các đơn vị có liên quan.

Tại Hội nghị, Thanh tra CATP tổ chức Hội nghị công bố Quyết định thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam; xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam; phòng, chống khủng bố; bảo vệ mục tiêu quan trọng về chính trị, kinh tế, ngoại giao, khoa học - kỹ thuật, văn hóa, xã hội do lực lượng Cảnh sát nhân dân có trách nhiệm vũ trang canh gác bảo vệ của một số đơn vị thuộc CATP.

Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Quyền, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc CATP dự và chỉ đạo Hội nghị công bố Quyết định thanh tra của Thanh tra CATP

Tại hội nghị, Thượng tá Nguyễn Bắc Sơn, Phó Chánh Thanh tra CATP - Trưởng đoàn Thanh tra đã công bố Quyết định số 22 của Thanh tra CATP và quán triệt mục đích, yêu cầu, nội dung cuộc thanh tra; phổ biến quyền hạn, trách nhiệm của Trưởng đoàn Thanh tra, quyền và nghĩa vụ của các đơn vị là đối tượng thanh tra, đồng thời thông qua kế hoạch và lịch làm việc trực tiếp tại các đơn vị.

Theo quyết định, cuộc thanh tra nhằm đánh giá đúng thực trạng việc chấp hành các quy định của pháp luật về nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài; xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam; phòng, chống khủng bố; bảo vệ mục tiêu quan trọng của các đơn vị là đối tượng thanh tra.

Thông qua công tác thanh tra, kịp thời phát hiện, ghi nhận những ưu điểm để tiếp tục phát huy, nhân rộng; đồng thời làm rõ những tồn tại, hạn chế để kiến nghị biện pháp chấn chỉnh, khắc phục, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực được thanh tra.

Đại tá Đoàn Đức Thắng, Chánh Thanh tra CATP Hà Nội chủ trì hội nghị

Tại hội nghị, đại diện các đơn vị thuộc diện thanh tra đã thống nhất cao với nội dung được công bố; đồng thời khẳng định sẽ chủ động chuẩn bị đầy đủ báo cáo, hồ sơ, tài liệu, bố trí cán bộ có liên quan làm việc với Đoàn thanh tra khi có yêu cầu, tạo điều kiện thuận lợi để đoàn thanh tra hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Chỉ đạo tại hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Quyền nhấn mạnh, đợt thanh tra chuyên đề lần này có ý nghĩa quan trọng, liên quan trực tiếp đến công tác bảo đảm an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội.

Đồng chí Phó Giám đốc CATP yêu cầu Đoàn Thanh tra triển khai nghiêm túc, đúng kế hoạch, bảo đảm hoạt động thanh tra khách quan, chính xác, đúng trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật; quá trình thanh tra không làm ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của các đơn vị được thanh tra; kịp thời báo cáo Ban Giám đốc CATP đối với những vấn đề phát sinh vượt thẩm quyền.

Thượng tá Nguyễn Bắc Sơn, Phó Chánh Thanh tra CATP, Trưởng đoàn Thanh tra công bố Quyết định thanh tra

Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Quyền cũng yêu cầu các đơn vị được thanh tra nghiêm túc chấp hành quyết định thanh tra, phối hợp chặt chẽ với Đoàn Thanh tra, cung cấp đầy đủ hồ sơ, tài liệu liên quan và thực hiện nghiêm các kết luận, kiến nghị sau thanh tra nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn.

Toàn cảnh hội nghị

Phát biểu đáp từ, Đại tá Đoàn Đức Thắng, Chánh Thanh tra CATP nghiêm túc tiếp thu các ý kiến chỉ đạo của Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Quyền. Đồng chí Chánh Thanh tra CATP khẳng định sẽ chỉ đạo Đoàn Thanh tra phát huy tinh thần trách nhiệm, chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật và quy trình công tác thanh tra; tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ bảo đảm khách quan, chính xác, đúng tiến độ, hoàn thành tốt các nội dung theo kế hoạch đã đề ra.