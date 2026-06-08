ANTD.VN -Chiều nay 8/6, tại Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ IX, Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khoá IX, nhiệm kỳ 2026 - 2031 gồm 81 người đã ra mắt, nhận nhiệm vụ.

81 ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam IX, nhiệm kỳ 2026 – 2031 là những người có đủ phẩm chất chính trị, đạo đức, năng lực, bản lĩnh, uy tín và trình độ để đảm đương nhiệm vụ do Đại hội giao phó.

Tiếp tục chương trình làm việc chiều ngày làm việc thứ hai của Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ IX, bà Bùi Thị Thơm, Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam đã báo cáo kết quả Hội nghị lần thứ nhất BCH Trung ương Hội khóa IX.

Cụ thể: Tại phiên họp lần thứ nhất, Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa IX, nhiệm kỳ 2026 - 2031 đã bầu Ban Thường vụ Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa IX, nhiệm kỳ 2026 - 2031 gồm 15 đồng chí.

Ông Lương Quốc Đoàn tái đắc cử Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa IX

Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa IX đã bầu Chủ tịch và 4 Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa IX, nhiệm kỳ 2026 - 2031, gồm: ông Lương Quốc Đoàn, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa VIII, tái đắc cử chức danh Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa IX, nhiệm kỳ 2026 – 2031.

Bà Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa IX, nhiệm kỳ 2026 - 2031

Bốn người tái đắc cử chức danh Phó Chủ tịch Ban chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa IX, gồm: Ông Phan Như Nguyện, Phó Chủ tịch thường trực Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa VIII;

Ông Phạm Tiến Nam, Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa VIII;

Bà Bùi Thị Thơm, Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa VIII;

Ông Nguyễn Xuân Định, Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa VIII.

Sau khi Ban chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa IX, nhiệm kỳ 2026-2031 ra mắt Đại hội, thay mặt Ban chấp hành, ông Lương Quốc Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa IX phát biểu nhận nhiệm vụ.

Chủ tịch Lương Quốc Đoàn bày tỏ: “Chúng tôi rất vinh dự, tự hào và vui mừng được Đại hội tín nhiệm bầu vào Ban chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa IX, nhiệm kỳ 2026-2031”.

Theo tân Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Ban chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa IX hứa sẽ đoàn kết thống nhất, khắc phục khó khăn, không ngừng nâng cao bản lĩnh chính trị, chuyên môn, đổi mới nội dung làm việc.

Ban chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa IX mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, chỉ đạo của Bộ chính trị, Ban Bí thư, Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương, các Bộ, ban, ngành Trung ương trong quá trình triển khai thực hiện các nhiệm vụ của Hội và phong trào nông dân.