ANTD.VN - Như ANTĐ thông tin, Viện Kiểm sát nhân dân TP Bắc Ninh vừa ban hành cáo trạng truy tố 47 bị can trong vụ án “Giả mạo trong công tác, Nhận hối lộ, Môi giới hối lộ và Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”, xảy ra tại Bệnh viện Phổi Hà Nội và một số địa phương.

Trong đó, bị can Hoàng Văn Huấn (SN 1967, cựu Phó Giám đốc Bệnh viện Phổi Hà Nội) bị truy tố về 2 tội danh là “Nhận hối lộ” và “Giả mạo trong công tác”. Liên quan, 3 cựu nhân viên bệnh viện này gồm: Lã Đức Mạnh, Đặng Việt Phong và Đoàn Đức Thiện bị truy tố về tội “Giả mạo trong công tác”.

Tại vụ án, 6 bị can bị truy tố về tội “Môi giới hối lộ”, trong đó có Trần Văn Quang (cựu thẩm phán), Đỗ Văn Tuấn (cựu cán bộ công an). 37 bị can còn lại bị truy tố về tội “Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”.

Cơ quan điều tra thực hiện quy trình tố tụng đối với một số bị can trong vụ án.

Theo cáo trạng, Trần Văn Quang từng công tác tại TAND TP Từ Sơn và TAND huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh (nay là TP Bắc Ninh). Từ năm 2005 đến ngày vướng lao lý, Quang lần lượt giữ các chức danh tư pháp là thư ký, thẩm tra viên và thẩm phán.

Trong quá trình công tác, Quang biết rõ các quy định về những trường hợp người bị kết án phạt tù có thể được hoãn chấp hành án do mắc bệnh hiểm nghèo, trong đó có bệnh lao phổi kháng thuốc.

Năm 2021, thông qua các mối quan hệ xã hội, Quang quen biết Đỗ Văn Tuấn (cán bộ công an) và biết Tuấn có quan hệ với lãnh đạo Bệnh viện Phổi Hà Nội, có khả năng làm hồ sơ bệnh án lao phổi không đúng thực tế cho những người bị kết án phạt tù có nhu cầu xin hoãn chấp hành án.

Từ năm 2021 đến năm 2025, khi biết người bị kết án phạt tù có nhu cầu làm hồ sơ bệnh án để xin hoãn chấp hành án, Quang trực tiếp tiếp nhận yêu cầu, thông tin cá nhân, số điện thoại và tiền của những người này.

Cơ quan tố tụng xác định, Quang biết rõ những người được giới thiệu thực tế không mắc bệnh như nội dung cần thể hiện trong hồ sơ. Việc đưa tiền nhằm mục đích nhờ Tuấn và Hoàng Văn Huấn (khi đó là Phó Giám đốc Bệnh viện Phổi Hà Nội) lập bệnh án giả để làm căn cứ xin hoãn chấp hành án phạt tù. Mặc dù vậy, cựu thẩm phán vẫn thực hiện việc trung gian và hưởng lợi.

Theo đó, sau khi nhận tiền, Quang chuyển thông tin và một phần tiền cho Tuấn. Tuấn tiếp tục liên hệ với Huấn để làm hồ sơ bệnh án giả. Khi hồ sơ được hoàn thiện, Quang và Tuấn thông báo, hướng dẫn những người có nhu cầu thực hiện thủ tục xin hoãn chấp hành án.

Cụ thể, Quang 2 lần nhận tổng cộng 80 triệu đồng từ Đỗ Cường Quân, sau đó chuyển toàn bộ số tiền cho Tuấn để làm bệnh án giả, không hưởng lợi. Đối với Đỗ Vĩnh Long, Quang 2 lần nhận tổng cộng 300 triệu đồng, chuyển cho Tuấn 200 triệu đồng, hưởng lợi 100 triệu đồng.

Đáng chú ý, Quang 3 lần nhận tổng cộng 300 triệu đồng từ Trần Văn Phú nhưng chỉ chuyển cho Tuấn 80 triệu đồng, qua đó hưởng lợi 220 triệu đồng. Ngoài ra, cựu thẩm phán còn 3 lần nhận tổng cộng 450 triệu đồng từ Nguyễn Trọng Toàn, chuyển cho Tuấn 300 triệu đồng và hưởng lợi 150 triệu đồng.

Tương tự, với Đỗ Quốc Thịnh và Nguyễn Thị Nga, Quang cũng nhận của mỗi người tổng cộng 450 triệu đồng qua 3 lần làm hồ sơ, chuyển cho Tuấn 300 triệu đồng và giữ lại 150 triệu đồng.

Như vậy, thông qua việc môi giới làm bệnh án giả cho 6 người, bị can Quang đã nhận tổng cộng hơn 2 tỷ đồng, trong đó chuyển cho Đỗ Văn Tuấn 1,26 tỷ đồng và hưởng lợi 770 triệu đồng. Đến thời điểm ban hành cáo trạng, Trần Văn Quang và gia đình đã tự nguyện nộp 800 triệu đồng cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Bắc Ninh.

Cáo trạng cũng xác định, Đỗ Văn Tuấn là người trực tiếp hoặc thông qua Trần Văn Quang tiếp nhận thông tin, tiền của những người có nhu cầu làm bệnh án giả, sau đó chuyển cho Hoàng Văn Huấn để thực hiện.

Ngoài 6 trường hợp do Quang môi giới, Tuấn còn trực tiếp nhận tiền để làm bệnh án giả cho 3 người khác. Tổng cộng, Tuấn đã nhận 1,45 tỷ đồng liên quan đến việc làm hồ sơ bệnh án giả cho 9 người. Trong đó, Tuấn chuyển cho Hoàng Văn Huấn 710 triệu đồng, hưởng lợi 740 triệu đồng. Bị can và gia đình đã tự nguyện nộp 320 triệu đồng để khắc phục hậu quả.

Đối với Hoàng Văn Huấn, cơ quan công tố xác định, cựu Phó Giám đốc Bệnh viện Phổi Hà Nội này đã nhiều lần nhận tổng cộng 1,18 tỷ đồng từ các nhóm trung gian để lập bệnh án lao phổi giả cho những người có nhu cầu xin hoãn chấp hành án phạt tù.