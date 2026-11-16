Phó giám đốc bệnh viện “hô biến” hàng trăm người vướng lao lý

ANTD.VN - Viện Kiểm sát nhân dân TP Bắc Ninh vừa ban hành cáo trạng truy tố 47 bị can trong vụ án “Giả mạo trong công tác, Nhận hối lộ, Môi giới hối lộ và Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”, xảy ra tại Bệnh viện Phổi Hà Nội và một số địa phương.

Trong đó, bị can Hoàng Văn Huấn (SN 1967, cựu Phó Giám đốc Bệnh viện Phổi Hà Nội) bị truy tố về 2 tội danh là “Nhận hối lộ” và “Giả mạo trong công tác”. Liên quan, 3 cựu nhân viên bệnh viện này gồm: Lã Đức Mạnh, Đặng Việt Phong và Đoàn Đức Thiện bị truy tố về tội “Giả mạo trong công tác”.

Tại vụ án, 6 bị can bị truy tố về tội “Môi giới hối lộ” gồm: Đỗ Văn Tuấn, Trần Văn Quang, Nguyễn Đăng Quân, Đào Khắc Hiệp, Nguyễn Như Đức và Hoàng Anh Dũng. 37 bị can còn lại bị truy tố về tội “Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”.

Theo cáo trạng, từ năm 2021 đến năm 2025, một số người đã bị tòa án tuyên phạt tù nhưng chưa muốn chấp hành án hoặc đang trong quá trình xét xử và muốn được giảm nhẹ hình phạt nên tìm cách làm hồ sơ bệnh án thể hiện mắc bệnh lao phổi nặng, kháng đa thuốc.

Mặc dù những người này không mắc bệnh như nội dung hồ sơ thể hiện nhưng vẫn trực tiếp hoặc thông qua trung gian liên hệ với Hoàng Văn Huấn để nhờ làm bệnh án giả… Cơ quan tố tụng xác định, cựu Phó Giám đốc Bệnh viện Phổi Hà Nội đã lợi dụng chức vụ để chỉ đạo và cùng các nhân viên dưới quyền lập hồ sơ bệnh án “khống”.

Theo đó, khi có người muốn làm bệnh án giả, Huấn chỉ đạo Lã Đức Mạnh (Điều dưỡng bệnh viện) hướng dẫn họ khai báo các triệu chứng như ho ra máu, ho khạc đờm kéo dài, mệt mỏi, sút cân... để được bác sĩ chỉ định xét nghiệm và chụp X-quang.

Ảnh minh họa.

Đối với kết quả xét nghiệm đờm, Huấn chỉ đạo kỹ thuật viên Đoàn Đức Thiện sử dụng mẫu bệnh phẩm của người thực sự mắc bệnh lao để thay thế mẫu của những người cần làm hồ sơ giả. Bị can Huấn đồng thời trực tiếp can thiệp kết quả chụp X-quang nhằm thể hiện hình ảnh tổn thương phổi nghi do lao phổi nặng.

Để tạo dựng việc các trường hợp này đang điều trị nội trú, Huấn còn chỉ đạo Mạnh đưa họ lên khoa cấp cứu của bệnh viện mà không thực hiện thủ tục tiếp nhận theo quy định. Tại đây, những người làm bệnh án “khống” được bố trí mặc quần áo bệnh nhân, nằm trên giường bệnh và gắn dây truyền dịch vào tay rồi chụp ảnh.

Những hình ảnh này được đưa vào hồ sơ bệnh án hoặc cung cấp cho cơ quan có thẩm quyền khi tiến hành xác minh nhằm chứng minh người xin hoãn chấp hành án đang điều trị tại bệnh viện.

Cáo trạng xác định, Hoàng Văn Huấn còn trực tiếp soạn thảo các tài liệu chuyên môn, trong đó ghi nhận những người này mắc lao phổi nặng, kháng đa thuốc, cần tiếp tục điều trị và có nguy cơ ảnh hưởng tính mạng. Đặng Việt Phong với vai trò là bác sĩ dù không trực tiếp điều trị và biết nội dung hồ sơ không đúng thực tế nhưng vẫn ký xác nhận với tư cách người điều trị.

Bằng thủ đoạn trên, Hoàng Văn Huấn cùng 3 nhân viên đã lập 164 hồ sơ bệnh án giả cho 114 người… Kết quả rà soát của Bệnh viện Phổi Hà Nội cho thấy, dù có thông tin về việc khám và ra viện của 114 trường hợp nhưng bệnh viện này không có tài liệu chứng minh những người này được tiếp nhận, điều trị lao phổi nặng, kháng đa thuốc tại các khoa liên quan theo quy trình chuyên môn.