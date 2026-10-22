Xử lý nghiêm hoạt động xây dựng gây bụi bẩn trong khu dân cư

ANTD.VN - Tình trạng tập kết vật liệu, để đất cát rơi vãi, gây bụi và cản trở lối đi chung tại ngõ 42 Giang Văn Minh, phường Ba Đình, Hà Nội, đặt ra yêu cầu tăng cường kiểm tra, chấn chỉnh hoạt động xây dựng, bảo đảm môi trường sống và an toàn cho người dân.

Vật liệu xây dựng đổ bừa bãi ra lòng đường ở khu vực ngõ 42 Giang Văn Minh, phường Ba Đình, Hà Nội

Bụi bẩn, vật liệu xây dựng chiếm dụng ngõ dân sinh

Thực hiện chủ trương kiểm soát ô nhiễm không khí, thành phố Hà Nội khuyến khích người dân chủ động tham gia giám sát, phản ánh các hành vi gây ô nhiễm môi trường thông qua ứng dụng iHanoi. Theo đó, khi phát hiện xe tải làm rơi vãi đất đá, công trình thi công phát tán bụi hoặc các điểm đốt rác tự phát, người dân có thể chụp ảnh, quay video kèm thời gian, vị trí, biển số phương tiện và gửi phản ánh để cơ quan chức năng tiếp nhận, xem xét, xử lý theo thẩm quyền.

Từ những phản ánh trên ứng dụng iHanoi, tình trạng ô nhiễm môi trường phát sinh trong quá trình thi công xây dựng tại ngõ 42 Giang Văn Minh, phường Ba Đình, đang thu hút sự quan tâm.

Ghi nhận tại khu vực cho thấy, tuyến ngõ vốn phục vụ nhu cầu đi lại, sinh hoạt hằng ngày của nhiều hộ gia đình đang bị ảnh hưởng bởi việc tập kết vật liệu và phế thải xây dựng. Ngay sát công trình đang thi công, cát, đất, gạch, bao tải, gỗ và các tấm vật liệu được tập kết thành từng đống. Một số vị trí, vật liệu tràn ra phần đường đi chung, thu hẹp không gian lưu thông. Trên mặt ngõ, đất cát và vật liệu rơi vãi chưa được thu dọn triệt để, trong khi một số đống cát, đất không được che phủ kín. Tình trạng này không chỉ ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị mà còn tiềm ẩn nguy cơ phát tán bụi vào môi trường xung quanh.

Các xe tải chở vật liệu ra vào công trình xây dựng còn khiến nắp cống bị vỡ

Khi các phương tiện di chuyển qua khu vực, bụi bẩn có thể bị cuốn lên, tác động trực tiếp đến sinh hoạt của người dân, nhất là những hộ sống sát công trình. Đáng chú ý, tại một số thời điểm, xe rùa chở vật liệu cùng các dụng cụ phục vụ thi công được đặt trên phần đường chung, khiến lối đi vốn dành cho người dân tiếp tục bị thu hẹp. Trong không gian dân cư đông đúc, việc thi công thiếu biện pháp kiểm soát bụi, không thu gom vật liệu rơi vãi kịp thời có thể khiến tình trạng ô nhiễm kéo dài, ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống của các hộ dân lân cận.

Bên cạnh vấn đề môi trường, mặt đường tại một số vị trí trong ngõ còn xuất hiện dấu hiệu nứt vỡ, bong tróc, tạo thành những điểm gồ ghề, gây khó khăn cho việc đi lại. Đáng lưu ý, hình ảnh ghi nhận tại hiện trường cho thấy một nắp đậy hố thoát nước bằng bê tông đã bị vỡ, các mảng bê tông xô lệch, để lộ khoảng trống phía dưới. Đây là nguy cơ mất an toàn đối với người đi bộ và phương tiện, đặc biệt vào buổi tối hoặc khi trời mưa, tầm nhìn bị hạn chế. Tại một đoạn ngõ khác, một tấm kim loại lớn được đặt trực tiếp trên mặt đường, tạo thành vật cản trong không gian giao thông chung. Theo phản ánh tại khu vực, tình trạng hư hỏng nắp cống có liên quan đến việc các xe chở vật liệu tải trọng lớn ra vào công trình. Nội dung này cần được cơ quan chức năng kiểm tra, xác minh để làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm và có biện pháp khắc phục phù hợp.

Mặt đường bị hư hỏng đang được che đậy tạm bằng tấm sắt cỡ lớn

Không để lợi ích riêng ảnh hưởng đến cộng đồng

Ngoài những bất cập phát sinh từ hoạt động thi công, việc sử dụng không gian chung của ngõ làm nơi để phương tiện cũng là vấn đề cần được quan tâm. Theo ghi nhận và phản ánh tại khu vực, phía cuối ngõ có một cơ sở kinh doanh cà phê, kéo theo nhu cầu đỗ xe máy của khách. Một phần không gian ngõ được sử dụng để phục vụ việc để xe, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến sự thông thoáng của lối đi chung. Đối với các tuyến ngõ dân sinh, việc duy trì lối đi thông thoáng có ý nghĩa quan trọng trong bảo đảm an toàn giao thông, phục vụ sinh hoạt của người dân và tạo điều kiện cho lực lượng chức năng tiếp cận hiện trường khi xảy ra sự cố. Đặc biệt, tại những khu vực có đường đi nhỏ hẹp, việc tập kết vật liệu xây dựng, để phương tiện hoặc bố trí dụng cụ thi công không hợp lý có thể gây khó khăn cho công tác chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ khi có tình huống khẩn cấp.

Rác thải, vật liệu, cát vương vãi tại khu vực có công trình xây dựng gây tình trạng ô nhiễm bụi trong ngõ dân sinh

Thực tế trên đặt ra yêu cầu phải tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động xây dựng trong khu dân cư, nhất là việc tập kết, vận chuyển vật liệu, thu gom phế thải và thực hiện các biện pháp hạn chế bụi. Chủ đầu tư, đơn vị thi công cần có trách nhiệm che chắn khu vực xây dựng, phủ kín vật liệu dễ phát tán bụi, thu dọn đất cát rơi vãi, không để phế thải tràn ra đường và bảo đảm vệ sinh môi trường trong suốt quá trình thi công.

Cùng với đó, các cơ quan chức năng cần kiểm tra hiện trạng mặt đường, hệ thống thoát nước tại ngõ 42 Giang Văn Minh; xác minh nguyên nhân hư hỏng nắp cống, đánh giá mức độ ảnh hưởng của hoạt động vận chuyển vật liệu và yêu cầu khắc phục nếu phát hiện vi phạm. Việc sử dụng lối đi chung để tập kết vật liệu, bố trí phương tiện cũng cần được rà soát, xử lý theo quy định, bảo đảm quyền lợi chính đáng của cộng đồng dân cư.

Phía cuối ngõ 42 Giang Văn Minh bị chiếm dụng thành nơi để xe của hàng quán kinh doanh cà phê

Trong công tác kiểm soát ô nhiễm không khí, sự tham gia của người dân thông qua ứng dụng iHanoi là kênh thông tin thiết thực, góp phần giúp cơ quan chức năng kịp thời phát hiện những bất cập phát sinh từ thực tế. Tuy nhiên, để các phản ánh được giải quyết hiệu quả, cần có sự phối hợp đồng bộ giữa chính quyền cơ sở, lực lượng chức năng, chủ đầu tư, đơn vị thi công và người dân.

Mục tiêu không chỉ là xử lý những vi phạm cụ thể mà còn phải ngăn ngừa tình trạng tái diễn, nâng cao ý thức chấp hành quy định về bảo vệ môi trường, trật tự đô thị và an toàn trong xây dựng. Mỗi công trình cần được thi công đúng quy định, hạn chế tối đa tác động đến khu dân cư; mỗi tuyến ngõ cần được giữ gìn sạch sẽ, thông thoáng, an toàn. Kiên quyết chấn chỉnh những bất cập, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm khi được xác minh sẽ góp phần đưa công tác kiểm soát ô nhiễm không khí đi vào thực chất, bảo vệ môi trường sống và xây dựng nếp sống đô thị văn minh trên địa bàn Hà Nội.