Chủ động ngăn “giặc lửa” mùa nắng nóng

ANTD.VN - Trước diễn biến thời tiết nắng nóng kéo dài khiến nguy cơ cháy, nổ gia tăng, Đội Chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ khu vực số 16 - Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH, Công an thành phố Hà Nội đang đẩy mạnh kiểm tra, tuyên truyền, hướng dẫn các tiểu thương chấp hành nghiêm quy định về an toàn phòng cháy, chữa cháy, góp phần bảo đảm an toàn tại các chợ dân sinh trên địa bàn các phường Từ Liêm, Xuân Phương và Tây Mỗ.

Tổ công tác Đội chữa cháy và CNCH khu vực số 16 hướng dẫn ban quản lý chợ và các tiểu thương về công tác PCCC

Siết chặt kiểm tra, nâng cao ý thức phòng ngừa từ cơ sở

Thời điểm mùa hè với nền nhiệt cao luôn tiềm ẩn nguy cơ cháy, nổ tại các khu dân cư và chợ truyền thống. Chỉ một sơ suất nhỏ trong sử dụng điện, nguồn lửa hoặc bất cẩn trong quá trình kinh doanh cũng có thể dẫn đến những vụ cháy gây hậu quả nghiêm trọng về người và tài sản.

Nhận diện rõ những nguy cơ này, Đội CC&CNCH khu vực số 16 - Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH, Công an thành phố Hà Nội đã chủ động triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa cháy, nổ trên địa bàn được giao quản lý gồm các phường Từ Liêm, Xuân Phương và Tây Mỗ.

Đây là địa bàn tập trung nhiều loại hình cơ sở sản xuất, kinh doanh có nguy hiểm về cháy, nổ, đặc biệt có tới 11 chợ truyền thống hoạt động thường xuyên với lượng lớn tiểu thương và hàng hóa lưu thông mỗi ngày. Phần lớn hàng hóa tại các chợ đều là vật liệu dễ cháy như vải, quần áo, nhựa, giấy, đồ gia dụng... nên nếu xảy ra sự cố sẽ rất dễ cháy lan, gây thiệt hại lớn.

Hướng dẫn sử dụng bình PCCC

Xuất phát từ thực tế đó, lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH đã phối hợp chặt chẽ với Ban quản lý các chợ tăng cường kiểm tra điều kiện an toàn PCCC; hướng dẫn khắc phục những tồn tại, thiếu sót; đồng thời tổ chức nhiều buổi tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật và kỹ năng xử lý tình huống cháy, nổ cho các tiểu thương cũng như người dân sinh sống xung quanh khu vực chợ.

Không chỉ dừng lại ở việc tuyên truyền lý thuyết, Đội CC&CNCH khu vực số 16 đặc biệt chú trọng hướng dẫn thực hành các kỹ năng xử lý tình huống thực tế cho lực lượng PCCC cơ sở.

Các tiểu thương và lực lượng tại chỗ được trực tiếp thực hành sử dụng bình chữa cháy xách tay, vận hành hệ thống họng nước chữa cháy trong nhà, xử lý các đám cháy mới phát sinh tại quầy hàng cũng như kỹ năng thoát nạn an toàn khi xảy ra sự cố khói, lửa tại khu vực tập trung đông người.

Hình ảnh hướng dẫn lực lượng PCCC cơ sở sử dụng phương tiện PCCC

Song song với đó, lực lượng chức năng thường xuyên tổ chức diễn tập, kiểm tra đồng loạt tại nhiều chợ truyền thống nhằm nâng cao khả năng phối hợp xử lý tình huống, giúp lực lượng tại chỗ phản ứng nhanh, xử lý hiệu quả ngay từ những phút đầu khi có cháy xảy ra.

Trang bị kỹ năng, phát huy hiệu quả phương châm "4 tại chỗ"

Qua công tác kiểm tra, lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH cũng khuyến cáo Ban quản lý chợ và các hộ kinh doanh thường xuyên rà soát hệ thống điện, tuyệt đối không câu mắc điện tùy tiện; bố trí hàng hóa khoa học, không lấn chiếm, che chắn lối thoát nạn; duy trì đầy đủ các phương tiện chữa cháy tại chỗ và chủ động xử lý sự cố ngay từ ban đầu nhằm hạn chế cháy lan, cháy lớn.

Bên cạnh sự vào cuộc của lực lượng chức năng, vai trò của Ban quản lý chợ tiếp tục được phát huy thông qua việc thường xuyên kiểm tra, nhắc nhở các hộ kinh doanh chấp hành nghiêm các quy định về PCCC, góp phần xây dựng môi trường kinh doanh an toàn, văn minh.

Hướng dẫn thao tác dùng phương tiện PCCC được trang bị tại cơ sở

Đội CC&CNCH khu vực số 16 cũng tích cực phối hợp với chính quyền địa phương đẩy mạnh phong trào "Toàn dân tham gia PCCC", phát huy hiệu quả phương châm "4 tại chỗ" gồm lực lượng tại chỗ, phương tiện tại chỗ, hậu cần tại chỗ và chỉ huy tại chỗ. Qua đó, từng bước nâng cao tinh thần chủ động của các tiểu thương trong công tác phòng ngừa cháy, nổ, hướng tới mục tiêu mỗi người dân, mỗi hộ kinh doanh đều trở thành một "chiến sĩ PCCC" ngay tại cơ sở, góp phần ngăn chặn hiệu quả nguy cơ "giặc lửa", bảo vệ an toàn tính mạng, tài sản của nhân dân và giữ vững hoạt động ổn định tại các chợ truyền thống trên địa bàn.