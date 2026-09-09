Đặc quyền của công dân số - tích hợp 05 loại giấy tờ trên VNeID

ANTD.VN - Thực hiện Nghị quyết số 66.22/2026/NQ-CP ngày 09/7/2026 của Chính phủ về phát triển công dân số, Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an thành phố Hà Nội giới thiệu video hướng dẫn tích hợp 05 loại giấy tờ trên ứng dụng VNeID, gồm: Giấy khai sinh; Thẻ ngân hàng; Tài khoản an sinh xã hội; Số điện thoại; Sức khỏe điện tử. Việc tích hợp đầy đủ 05 loại giấy tờ không chỉ giúp giao dịch nhanh chóng, thuận tiện, giảm giấy tờ, tiết kiệm thời gian mà còn giúp công dân được miễn phí hoặc giảm phí, lệ phí khi thực hiện các dịch vụ công theo quy định – một trong những tiện ích thiết thực dành cho công dân số.