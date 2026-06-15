Hà Nội đang xem xét thành lập Sở An toàn thực phẩm

ANTD.VN - Chiều 15/6, HĐND TP Hà Nội khoá XVII đã thông qua Nghị quyết của HĐND TP quy định số lượng, việc thành lập, tổ chức lại, giải thể cơ quan chuyên môn, tổ chức hành chính khác; số lượng, cơ cấu Ủy viên UBND TP, Ủy viên UBND cấp xã thuộc phạm vi quản lý của TP Hà Nội với 119/119 phiếu tán thành.

Trước đó, theo Tờ trình của UBND TP Hà Nội, Hà Nội là một đô thị loại đặc biệt - một siêu đô thị có quy mô dân số thực tế đã vượt trên 10 triệu người.

Do đó việc áp dụng nguyên khuôn mẫu, cấu trúc tổ chức bộ máy và biên chế tương đồng với các địa phương khác đã không còn tương thích, tạo ra lực cản và sự bất cập lớn đối với yêu cầu phát triển nhanh, bền vững.

Hiện UBND TP Hà Nội có 15 Sở, 2 tổ chức hành chính. Mô hình và số lượng cơ quan chuyên môn thuộc UBND TP Hà Nội theo quy định khung chung của Chính phủ hiện chưa bao quát hết hoặc chưa thể chuyên môn hóa sâu đối với các lĩnh vực quản lý đặc thù, mới phát sinh.

Đồng thời khối lượng hồ sơ hành chính, văn bản chỉ đạo điều hành mà cơ quan chuyên môn và các thành viên UBND TP phải gánh vác lớn, dẫn đến tình trạng quá tải cục bộ, kéo dài thời gian xử lý công việc.

Thực tiễn này đòi hỏi phải có một cơ chế linh hoạt, cho phép quy định khung số lượng tổ chức hành chính.

Tại Nghị quyết của HĐND TP vừa được thông qua, TP Hà Nội xem xét thành lập Sở An toàn thực phẩm

Trước thực tế trên, UBND TP Hà Nội đề xuất đối với số lượng cơ quan chuyên môn, dự kiến quy định khung tối đa được thành lập không quá 18 Sở (tăng 3 Sở, tương ứng tăng 20% số lượng tổ chức so với 15 Sở hiện nay).

Trước mắt UBND TP Hà Nội cho biết các cơ quan, đơn vị đang báo cáo UBND TP xem xét các phương án thành lập Sở An toàn thực phẩm phù hợp với chủ trương của Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương.

Ngoài ra các Sở tăng thêm còn lại thực hiện khi thực sự cần thiết, theo yêu cầu của cấp có thẩm quyền và phù hợp với mục tiêu, tình hình phát triển của TP theo từng giai đoạn.

Đối với các tổ chức hành chính khác, dự kiến quy định khung tối đa được thành lập không quá 3 tổ chức (tăng 1 đơn vị so với 2 tổ chức hành chính hiện nay, gồm Trung tâm phục vụ hành chính công, Ban Quản lý các khu công nghệ cao và khu công nghiệp TP).

Cấp xã được tăng tối đa 5 cơ quan chuyên môn

Cũng theo Tờ trình, số lượng tổ chức hành chính thuộc cấp xã được quy định tăng lên tối đa không quá 5 cơ quan chuyên môn; không quá 2 tổ chức hành chính khác thuộc UBND cấp xã.

5 cơ quan chuyên môn được thành lập, gồm: Văn phòng HĐND và UBND cấp xã; 2 phòng chuyên môn thuộc lĩnh vực văn hóa - xã hội; 2 phòng chuyên môn thuộc lĩnh vực kinh tế, hạ tầng và đô thị.

Về số lượng Ủy viên UBND, Tờ trình cho biết thực tế hiện nay, cơ cấu chức danh này thường bao gồm toàn bộ giám đốc Sở, ngành là thành viên ủy ban.

Hà Nội cho rằng cách tổ chức này bảo đảm tính bao quát, tuy nhiên lại dẫn đến tình trạng nhiều nội dung xin ý kiến tập thể UBND TP không trực tiếp liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của một số sở, ngành.

Từ đó làm kéo dài quy trình xử lý công việc, giảm tính linh hoạt và kịp thời trong quyết sách.

Do đó Hà Nội đề xuất cần thiết quy định số lượng và cơ cấu ủy viên theo hướng không mặc định tất cả giám đốc sở đều là Ủy viên UBND TP, mà xác định thành phần trên cơ sở yêu cầu quản lý, tính chất đô thị đặc biệt của Thủ đô và khối lượng, phạm vi công việc thực tế.