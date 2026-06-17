Đào tẩu ra nước ngoài hòng trốn truy nã, đối tượng vẫn phải trở về quy án

ANTD.VN - Thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Công an thành phố Hà Nội về công tác truy bắt, vận động đối tượng truy nã ra đầu thú, thời gian qua Công an phường Phúc Lợi đã chủ động triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, rà soát, xác minh, nắm tình hình và kiên trì vận động người thân, gia đình đối tượng truy nã chấp hành quy định của pháp luật.

Qua công tác nắm tình hình, Công an phường Phúc Lợi xác định đối tượng Mai Văn Luân (SN 1985) bị truy nã về hành vi Gây rối trật tự công cộng liên quan vụ việc xảy ra từ năm 2023. Sau khi thực hiện hành vi vi phạm, đối tượng đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú và có thời gian ở nước ngoài nhằm trốn tránh sự truy bắt của cơ quan chức năng.​

Đối tượng truy nã Mai Văn Luân ra đầu thú sau thời gian được Công an phường Phúc Lợi và gia đình kiên trì vận động, thuyết phục

Bằng sự kiên trì, trách nhiệm và các biện pháp vận động phù hợp, ngày 16/6/2026, đối tượng Mai Văn Luân đãđến Công an phường Phúc Lợi đầu thú, khai nhận toàn bộ hành vi vi phạm và chấp hành các yêu cầu của cơ quan điều tra. Tại cơ quan Công an, đối tượng thừa nhận sau khi vụ việc xảy ra đã bỏ trốn nhiều nơi để tránh sự truy bắt của cơ quan chức năng và nay nhận thức được hành vi vi phạm pháp luật của bản thân nên tự nguyện ra đầu thú để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật.

Việc vận động thành công đối tượng truy nã ra đầu thú thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự kiên trì của lực lượng Công an phường Phúc Lợi trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn; đồng thời góp phần nâng cao hiệu quả công tác truy nã tội phạm, phục vụ công tác điều tra, xử lý vụ án theo đúng quy định của pháp luật.

Công an phường Phúc Lợi khuyến cáo các đối tượng đang bị truy nã sớm ra đầu thú để được xem xét hưởng chính sách khoan hồng của Nhà nước; đồng thời đề nghị Nhân dân tích cực cung cấp thông tin, phối hợp với lực lượng Công an trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm.