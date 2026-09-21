Hai lần ra tay cướp giật tài sản của cụ ông 76 tuổi

ANTD.VN - Đối tượng Trưởng liên tiếp 2 lần cướp giật tài sản của một cụ ông 76 tuổi đang đi xe đạp trên đường.

Công an xã Nghĩa Phương (thành phố Bắc Ninh) đang điều tra, xử lý vụ cướp giật tài sản xảy ra trên địa bàn. Đối tượng gây án là Lưu Thế Trưởng (sinh năm 2004, trú tại thôn Ao Sen, xã Trường Sơn, thành phố Bắc Ninh) đã liên tiếp 2 lần cướp giật tài sản của một cụ ông 76 tuổi đang đi xe đạp.

Theo điều tra, chiều 17/9, Công an xã Nghĩa Phương tiếp nhận tin báo của ông H.V.Q (sinh năm 1950, trú tại xã Nghĩa Phương), về việc bị một thanh niên đi xe mô tô cướp giật tài sản.

Cụ thể, khoảng 15h30 cùng ngày, khi ông Q. điều khiển xe đạp trên Tỉnh lộ 293 (đoạn thuộc thôn Dùm, xã Nghĩa Phương) thì bị 1 nam thanh niên lạ mặt, điều khiển xe máy nhãn hiệu Honda Wave màu đỏ áp sát từ phía sau, giật mất 1 chiếc túi để trong giỏ xe (bên trong có 1 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Realme) rồi tẩu thoát.

Chưa dừng lại ở đó, khi ông Q. tiếp tục di chuyển đến khu vực gần cổng đền Quan (cách hiện trường ban đầu khoảng 1km), đối tượng trên lại tiếp tục quay lại áp sát, cướp giật chiếc ví da của ông rồi bỏ chạy.

Đối tượng Lưu Thế Trưởng tại Công an xã Nghĩa Phương

Công an xã Nghĩa Phương đã báo cáo lãnh đạo cấp trên, phối hợp với các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Bắc Ninh tập trung truy xét và sáng 18/9, lực lượng Công an đã làm rõ, bắt giữ được đối tượng Lưu Thế Trưởng.

Tại cơ quan Công an, Trưởng khai nhận do thiếu tiền tiêu xài nên đã nảy sinh ý định đi tìm người sơ hở để cướp giật tài sản. Khi thấy ông Q. tuổi cao, đi xe đạp một mình ở đoạn đường vắng, Trưởng đã áp sát giật chiếc túi da. Sau khi lấy điện thoại, đối tượng tiếp tục bám theo nạn nhân đến khu vực đền Quan, vờ trả lại túi rồi bất ngờ giật chiếc ví da chứa 570.000 đồng của cụ ông. Toàn bộ số tiền chiếm đoạt được, Trưởng đã tiêu xài cá nhân hết.