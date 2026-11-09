Tổ công tác 141 phát hiện hoạt động mua bán cần sa

ANTD.VN - Từ việc dừng kiểm tra hai thanh niên đi xe máy trên đường Trường Chinh, Tổ công tác Y5/141, Công an thành phố Hà Nội đã làm rõ vụ mua bán trái phép cần sa, bắt giữ các đối tượng có liên quan.

Khoảng 0h30 ngày 5-11, trong quá trình tuần tra, kiểm soát trên đường Trường Chinh, Tổ công tác Y5/141-CATP Hà nội phát hiện hai nam thanh niên đi xe máy Honda SH có biểu hiện nghi vấn nên tiến hành dừng phương tiện kiểm tra tại khu vực nút giao Trường Chinh - Tôn Thất Tùng - Lê Trọng Tấn, phường Kim Liên (Hà Nội).

Hai thanh niên được xác định là H.L.M. (SN 2007), điều khiển phương tiện chở theo N.K.B. (SN 2007), cùng trú tại phường Nghĩa Đô, Hà Nội.

Các đối tượng bị phát hiện hoạt động mua bán trái phép cần sa

Quá trình kiểm tra, tổ công tác phát hiện các đối tượng có biểu hiện liên quan đến hoạt động mua bán trái phép chất ma túy nên đã tập trung đấu tranh. N.K.B. sau cùng thừa nhận đang cất giấu một số lượng cần sa tại nhà ở ngõ 79 Dương Quảng Hàm, phường Nghĩa Đô.

Từ lời khai của B., Tổ công tác Y5/141 phối hợp Công an phường Nghĩa Đô tiến hành xác minh tại địa chỉ trên. Tại đây, lực lượng Công an thu giữ một túi nilon chứa khoảng 48 gam cần sa, một cân điện tử, một dao quắm tự chế và một dao mèo.

Số cần sa bị thu giữ tại nhà đối tượng cùng một số các tang vật khác

Bước đầu, B. khai nhận, số cần sa trên được mua về để sử dụng và xé lẻ bán lại cho người khác kiếm lời. Từ khoảng tháng 9-2026 đến khi bị phát hiện, B. đã bán cần sa cho nhiều người, thu lời bất chính hơn 10 triệu đồng.

Căn cứ các thông tin thu thập được, lực lượng Công an tiếp tục xác minh, làm rõ hai đối tượng thường xuyên mua ma túy cần sa của B là B.K.Đ. (SN 2007, trú tại phường Tây Hồ, Hà Nội) và K.D. (SN 2007, trú tại phường Ngọc Hà, Hà Nội). Các đối tượng này cũng nhanh chóng bị bắt giữ.

Hiện các đối tượng cùng tang vật đã được bàn giao cho Công an phường Nghĩa Đô tiếp tục điều tra, làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật.