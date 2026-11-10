Khởi tố thêm 5 đối tượng trong vụ gã trai 'nướng' gần 6 tỷ đồng vào trò 'đỏ - đen'

ANTD.VN - Mở rộng điều tra vụ đánh bạc trên không gian mạng ngày 9-2, ngày 5-11-2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên tiếp tục khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 5 đối tượng có hành vi đánh bạc trên không gian mạng.

Các đối tượng bị khởi tố về tội đánh bạc

Qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Công an phường Vũ Phúc, tỉnh Hưng Yên phát hiện đối tượng Trần Bảo Chương (SN 2002, trú tại xã Trà Giang, tỉnh Hưng Yên) có hành vi “đánh bạc” trên không gian mạng. Bước đầu xác định từ ngày 10-10-2025 đến ngày 25-1-2026, Chương tham gia đánh bạc trên mạng 59 lần với tổng số tiền đánh bạc là gần 6 tỷ đồng. Ngày 9-2-2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Bảo Chương về hành vi “đánh bạc”.

Quá trình điều tra mở rộng vụ án, Công an phường Vũ Phúc đã phát hiện 5 đối tượng có hành vi đánh bạc trên không gian mạng với tổng số tiền trên 131 triệu đồng.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập, ngày 5-11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên ra Quyết định khởi tố vụ án, Quyết định khởi tố bị can, Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Đỗ Trọng Nam (SN 1993, trú tại xã Thư Trì, Hưng Yên); Nguyễn Văn Khải (SN 1999, trú tại xã Đồng Châu, Hưng Yên); Nguyễn Tiến Bun (SN 1991, trú tại xã Phụ Dực, Hưng Yên); Nguyễn Văn Quyền (SN 1991, trú tại xã Phụ Dực, Hưng Yên); Lại Vĩnh Quân (SN 1987, trú tại phường Thái Bình, Hưng Yên) về tội “ Đánh bạc”.

Vụ án đang được tiếp tục điều tra mở rộng.