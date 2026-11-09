Giám đốc ngân hàng "tiếp tay" doanh nghiệp chiếm đoạt tiền

ANTD.VN - Biết rõ doanh nghiệp không có tài sản bảo đảm và cũng không kinh doanh trong thực tế, nhưng giám đốc chi nhánh ngân hàng vẫn chỉ đạo cấp dưới giải ngân khiến tổ chức tín dụng bị chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng…

Ngày 9-11, Tòa án nhân dân TP Hà Nội tiến hành xét xử vắng mặt đối với bị cáo Nguyễn Thị Hương Giang (SN 1973, cựu Giám đốc SeaBank Hai Bà Trưng, Hà Nội) cùng Lê Anh Tâm (SN 1981, cựu Giám đốc Công ty An Việt Úc) về các tội “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng” và “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

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Theo cáo trạng, Công ty CP Tập đoàn Vina Megastar (Công ty Vina Megastar) do Nguyễn Hoàng Long làm Chủ tịch HĐQT, kiêm Tổng giám đốc. Từ năm 2010 – 2011, doanh nghiệp này và các công ty thành viên còn nợ SeaBank Hai Bà Trưng 400 tỷ đồng.

Do cần tiền trả nợ và duy trì hoạt động kinh doanh, Nguyễn Hoàng Long đến gặp Nguyễn Thị Hương Giang (khi đó là Phó Tổng giám đốc, kiêm Giám đốc SeaBank Hai Bà Trưng) để trao đổi về việc tiếp tục vay vốn ngân hàng.

Long và Giang thống nhất lập hồ sơ tín dụng khống bằng cách Long chỉ đạo giám đốc các công ty thành viên thuộc Vina Megastar lập và ký khống hợp đồng mua bán hàng hóa là sắt thép, hợp đồng thuê kho ba bên nhưng không có hàng hóa lưu kho. Sau đó sử dụng các hợp đồng này để ký hợp đồng thế chấp tài sản, hợp đồng tín dụng vay vốn SeaBank Hai Bà Trưng.

Về phía Giang, bị cáo này không yêu cầu các nhân viên thực hiện việc kiểm tra, xác minh, thẩm định tài sản bảo theo quy định. Bị cáo chỉ đạo phó giám đốc, trưởng phòng khách hàng doanh nghiệp, nhân viên lập khống các biên bản thẩm định tài sản bảo đảm tiền vay, ký hợp đồng thuê kho ba bên và biên bản kiểm kê hàng hóa gửi kho rồi trình duyệt hồ sơ tín dụng khi không có tài sản thế chấp để ngân hàng giải ngân khoản vay cho khách hàng.

Bằng phương thức, thủ đoạn nêu trên, Nguyễn Hoàng Long cùng các đồng phạm đã chiếm đoạt hơn 14,2 tỷ đồng của SeaBank Hai Bà Trưng. Trong đó, Lê Anh Tâm giúp sức Nguyễn Hoàng Long chiếm đoạt gần 7 tỷ đồng của ngan hàng.

Sau khi thực hiện hành vi phạm tội, Lê Anh Tâm và Nguyễn Thị Hương Giang đã bỏ trốn. Cơ quan điều tra đã ra Quyết định truy nã, tách tài liệu liên quan đến hành vi của hai đối tượng trên; tạm đình chỉ điều tra bị can đối với Lê Anh Tâm và Nguyễn Thị Hương Giang theo quy định.

Đến nay, cơ quan chức năng xét thấy có đủ tài liệu để điều tra, truy tố, xét xử đối với Lê Anh Tâm và Nguyễn Thị Hương Giang. Do đó, Cơ quan điều tra ra Quyết định phục hồi điều tra vụ án đối với 2 bị can để kết luận điều tra, truy tố, xét xử vắng mặt.

Đưa vụ án ra xét xử, trong phần thủ tục, đại diện SeaBank cho biết, đơn vị này đã được khắc phục toàn bộ nên không có ý kiến gì. Về hình phạt với các bị cáo, ngân hàng đề nghị Hội đồng xét xử (HĐXX) xử lý theo quy định của pháp luật.

Cũng trong phần thủ tục, chủ tọa phiên tòa cho biết, HĐXX có nhận được đơn của bị cáo Giang do luật sư gửi. Trong đơn, bị cáo Giang đề nghị giám định lại chữ ký của bị cáo trên các hợp đồng; trình bày đã nhận thức được những sai lầm của mình, mong muốn nhận được sự khoan hồng của pháp luật…

Phát biểu bản luận tội các bị cáo, đại diện Viện kiểm sát (VKS) cho biết, 2 bị cáo đều vắng mặt tại Việt Nam, gây khó khăn cho điều tra, trốn tránh trách nhiệm. Việc đưa các bị cáo ra xét xử vắng mặt là bảo đảm tính nghiêm minh của pháp luật. Các bị cáo phạm tội nhiều lần. Do đó, VKS đề nghị HĐXX tuyên phạt bị cáo Giang 10-11 năm tù; bị cáo Tâm 12-13 năm tù.

Sau khi nghị án, HĐXX nhận định mặc dù các bị cáo bỏ trốn nhưng căn cứ lời khai của các bị cáo khác, lời khai của nhân viên ngân hàng, nhân viên công ty, lời khai của chính các bị cáo, có đủ căn cứ khẳng định các bị cáo đã có hành vi phạm tội như cáo trạng truy tố.

Trong vụ án này, các bị cáo là những người có năng lực trách nhiệm hình sự, đủ khả năng nhận thức hành vi nhưng vẫn vi phạm pháp luật. Các bị cáo phạm tội đặc biệt nghiêm trọng, trong đó, bị cáo Giang vi phạm quy định về cho vay với vai trò chính, chỉ đạo nhân viên cho vay trái quy định.

Sau khi phạm tội các bị cáo bỏ trốn gây khó khăn cho cơ quan điều tra điều tra vụ án, vì vậy cần xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật…

Trên cơ đó, HĐXX lần lượt tuyên phạt Lê Anh Tâm 12 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và Nguyễn Thị Hương Giang 10 năm tù về tội “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”.