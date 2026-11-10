Khởi tố 3 đối tượng thuê xe tự lái mang đi cầm cố

Theo tài liệu điều tra, năm 2025, do không có tiền tiêu xài, Phan Anh Thiên (SN 1982, trú tại phường Vĩnh Phúc, tỉnh Phú Thọ) đã nảy sinh ý định thuê xe ô tô tự lái mang đi cầm cố để lấy tiền. Thiên bàn bạc, thống nhất thực hiện hành vi trên với Nguyễn Văn Tú (SN 1995) và Nguyễn Xuân Thành (SN 1990), cùng trú tại xã Yên Lạc, tỉnh Phú Thọ.

Sau đó, cả ba thuê xe ô tô biển kiểm soát 88A-108.xx của anh L.A.T, trú tại phường Vĩnh Yên, tỉnh Phú Thọ. Các đối tượng đưa xe đến gửi tại nhà anh D.Đ.K (SN 1977, trú tại phường Vĩnh Yên) để tìm địa điểm cầm cố. Tuy nhiên, do chưa tìm được nơi nhận cầm cố, các đối tượng đã hỏi vay anh K. số tiền 45 triệu đồng để chi tiêu và tiếp tục tìm nơi cầm cố chiếc xe.

Các đối tượng đã cầm cố chiếc xe ô tô trên cho anh T.V.N (SN 1991, trú tại xã Xuân Lãng, tỉnh Phú Thọ) lấy số tiền 85 triệu đồng. Từ số tiền này, các đối tượng sử dụng 45 triệu đồng để trả khoản vay của anh K., số tiền 40 triệu đồng còn lại được chia nhau tiêu xài cá nhân. Kết quả định giá của cơ quan chức năng xác định chiếc xe ô tô biển kiểm soát 88A-108.xx có trị giá 206 triệu đồng.

Đối tượng Phan Anh Thiên

Sau khi tiếp nhận tin báo, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã làm rõ hành vi vi phạm của các đối tượng và bắt giữ Nguyễn Văn Tú và Nguyễn Xuân Thành; riêng Phan Anh Thiên đã bỏ trốn khỏi địa phương. Cơ quan điều tra đã ra quyết định truy tìm đối tượng, đồng thời triển khai các biện pháp nghiệp vụ, phối hợp với Công an phường Vĩnh Phúc và các đơn vị nghiệp vụ liên quan tổ chức truy tìm. Đến ngày 1-11-2026, lực lượng Công an đã bắt giữ được Phan Anh Thiên.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố vụ án, khởi tố ba bị can Phan Anh Thiên, Nguyễn Văn Tú và Nguyễn Xuân Thành về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Đến nay, Cơ quan điều tra đã đề nghị Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Thọ truy tố hai bị can Nguyễn Văn Tú và Nguyễn Xuân Thành; đối với Phan Anh Thiên, vụ án đang tiếp tục được điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.