Khởi tố nữ chủ cửa hàng kinh doanh 'hàng hiệu' giả

ANTD.VN - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Phạm Thị Hồng (SN 2003, trú tại xã Bình Nguyên, tỉnh Phú Thọ) về tội “Xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp”.

Ngày 27-8-2026, Công an xã Bình Nguyên, tỉnh Phú Thọ phối hợp với các đơn vị liên quan tiến hành kiểm tra hộ kinh doanh do Phạm Thị Hồng làm chủ tại xã Bình Nguyên.

Qua kiểm tra cửa hàng thời trang “T-SHOP Luxury Man”, lực lượng chức năng phát hiện 33 danh mục hàng hóa với tổng số 919 sản phẩm, gồm quần áo, dép, ví da... có dấu hiệu giả mạo các nhãn hiệu nổi tiếng đang được bảo hộ tại Việt Nam như LOUIS VUITTON, GUCCI, HERMES, DOLCE&GABBANA, DIOR, BURBERRY, ADIDAS và LACOSTE. Toàn bộ số hàng hóa trên đều không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ. Tổng giá trị hàng hóa được xác định theo giá niêm yết trực tiếp trên sản phẩm là 247 triệu đồng.

Cơ quan chức năng kiểm tra, phát hiện các sản phẩm có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu nổi tiếng

Cơ quan Công an làm việc với Phạm Thị Hồng

Căn cứ kết quả kiểm tra và xác minh, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố vụ án hình sự và khởi tố bị can đối với Phạm Thị Hồng để điều tra, xử lý về hành vi xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp.

Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.