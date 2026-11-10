Truy tìm bị hại trong vụ án vay tiền qua iCloud

ANTD.VN - Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an thành phố Hà Nội thông báo truy tìm bị hại liên quan đến vụ án “Cản trở hoặc gây rối loạn hoạt động của mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử trên địa bàn thành phố Hà Nội và các địa phương”, phát hiện ngày 7-7-2026 trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Quá trình điều tra xác định nhóm đối tượng do Lê Trọng Đức (SN 1997; trú tại thôn Mỗ Xá, xã Hòa Phú, TP Hà Nội) cầm đầu cùng đồng bọn có hành vi chạy quảng cáo các trang Facebook “Vay nhanh bằng iPhone”, “Vay tín chấp bằng iPhone”, “Vay trả góp 6-12 tháng bằng iPhone”, “Vay tiêu dùng 247” rồi thuê nhân viên nhắn tin với các khách hàng có nhu cầu vay tiền qua Icloud, lừa khách đăng nhập tài khoản Icloud của các đối tượng rồi khóa điện thoại iPhone. Sau khi khoá máy, các đối tượng để lại ký hiệu trên màn hình như “K…icloud”, “G…icloud” trên màn hình của bị hại.

Cơ quan Công an đề nghị những ai là bị hại bị khoá điện thoại iPhone với phương thức, thủ đoạn như trên liên hệ với Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội (qua Phòng Cảnh sát hình sự Công an Thành phố Hà Nội), địa chỉ: số 62 Nguyễn Văn Huyên, phường Nghĩa Đô, TP Hà Nội; hoặc liên hệ trực tiếp Cán bộ thụ lý Nguyễn Thanh Tùng số điện thoại 0365443536 để phối hợp giải quyết.