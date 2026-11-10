Đẩy mạnh tuyên truyền 7 dự án luật do Bộ Công an chủ trì soạn thảo

ANTD.VN - Nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, Công an phường Hai Bà Trưng và xã Phượng Dực đã đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền về 07 dự án Luật do Bộ Công an chủ trì xây dựng, trình Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI.

Theo đó 7 dự án luật gồm:Bộ luật Hình sự (sửa đổi); Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự (sửa đổi) Luật Xử lý vi phạm hành chính (sửa đổi); Luật Bảo vệ công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ và Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; Luật Định danh và xác thực điện tử; Luật An ninh dữ liệu.

Việc xây dựng, hoàn thiện các dự án Luật có ý nghĩa quan trọng, góp phần hoàn thiện hành lang pháp lý về bảo đảm an ninh, trật tự; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước; tăng cường đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật; bảo vệ an ninh quốc gia, an toàn xã hội; thúc đẩy chuyển đổi số, bảo đảm an ninh dữ liệu và đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong tình hình mới.

Tại Công an xã Phượng Dưc, điểm nổi bật trong hoạt động lần này là việc Công an xã ứng dụng công nghệ số và trí tuệ nhân tạo để đổi mới hình thức truyền tải thông tin. Thay vì sử dụng những tài liệu có dung lượng nội dung lớn, đơn vị lựa chọn thiết kế các poster với hình ảnh minh họa trực quan, nội dung cô đọng, thông điệp ngắn gọn, giúp người dân dễ dàng tiếp cận và ghi nhớ những vấn đề cơ bản của từng dự án luật.

Sau khi xây dựng, các sản phẩm tuyên truyền được chia sẻ trên các trang Facebook, nhóm Zalo của các thôn và các kênh thông tin cộng đồng trên địa bàn. Việc khai thác những nền tảng quen thuộc giúp thông tin pháp luật được truyền tải linh hoạt, tạo điều kiện để người dân chủ động tìm hiểu, trao đổi và tiếp cận các nguồn thông tin chính thống.

Hoạt động cũng góp phần nâng cao nhận thức của người dân về vai trò của pháp luật trong bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân; phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và giữ gìn an ninh, trật tự. Đồng thời, khuyến khích người dân thận trọng khi tiếp nhận, chia sẻ thông tin pháp luật trên không gian mạng, tránh những nội dung thiếu chính xác hoặc chưa được kiểm chứng.

Với phương châm lấy người dân làm trung tâm, lấy hiệu quả tuyên truyền làm mục tiêu, Công an phường Hai Bà Trưng và Công an xã Phượng Dực tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong tuyên truyền, vận động nhân dân nâng cao ý thức thượng tôn pháp luật, tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, góp phần giữ vững an ninh, trật tự ngay từ cơ sở.