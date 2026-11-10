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Công an Hà Nội thông báo truy tìm đối tượng

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Đức Anh

ANTD.VN - Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an thành phố Hà Nội đã ra quyết định truy tìm đối tượng Doãn Văn Trường để phục vụ công tác điều tra, xác minh vụ án "Trộm cắp tài sản".

Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an thành phố Hà Nội đang điều tra vụ án "Trộm cắp tài sản" xảy ra ngày 16/08/2026. Quá trình điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an thành phố Hà Nội đã ra Quyết định truy tìm đối với Doãn Văn Trường (sinh ngày 01/01/1986; giới tính: Nam; quê quán: Hà Nội; quốc tịch: Việt Nam; dân tộc: Kinh; tôn giáo: Công giáo; số thẻ CCCD: 001086029200; nơi thường trú: Thôn Vân Phúc 2, xã Phúc Lộc, thành phố Hà Nội; họ tên bố: Doãn Văn Hữu; họ tên mẹ: Trần Thị Hiến).

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Chân dung đối tượng Doãn Văn Trường

Để phục vụ công tác điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an thành phố Hà Nội đề nghị các cơ quan, đơn vị và người dân khi tìm thấy đối tượng hoặc biết thông tin về đối tượng trên cần thông báo ngay cho Tổ Phòng chống tội phạm - Công an phường Dương Nội (Địa chỉ: Khu A, HC02, An Phú Shop Villa, đường Phan Kế Toại, phường Dương Nội, thành phố Hà Nội) hoặc liên hệ cán bộ thụ lý Thái Ngô Hoàng qua số điện thoại: 0838.292.758 để làm căn cứ xử lý.

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