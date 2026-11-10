Mở đợt cao điểm đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả dịp cuối năm

ANTD.VN - Ban Chỉ đạo 389 quốc gia sẽ mở đợt cao điểm đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả và xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trên tất cả các lĩnh vực dịp cuối năm góp phần bảo vệ thị trường và người tiêu dùng trong nước.

Lực lượng QLTT kiểm tra cơ sở kinh doanh quần áo thời trang có dấu hiệu xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ

Theo Đại tá Trần Đức Đông- Chánh văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo 389 quốc gia, những tháng cuối năm, dịp cận Tết Nguyên đán nhu cầu tiêu dùng sẽ tăng cao, kéo theo đó tình hình buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả dự báo sẽ gia tăng.

Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo 389 quốc gia đã tham mưu cho Trưởng Ban Chỉ đạo ban hành Kế hoạch cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trước, trong và sau Tết Đinh Mùi 2027.

Trong đó, trọng tâm là mở đợt cao điểm đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả và xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trên tất cả các tuyến, lĩnh vực, địa bàn trong phạm vi toàn quốc, huy động cả hệ thống chính trị và toàn dân tham gia.

Các bộ, ngành, địa phương, lực lượng chức năng, căn cứ nhiệm vụ được giao chủ động đánh giá tình hình, nhận diện những vấn đề nổi cộm, phức tạp, xây dựng, triển khai thực hiện kế hoạch, kiểm tra, hậu kiểm, điều tra phát hiện xử lý nghiêm mọi hành vi vi phạm; Tập trung lực lượng, phương tiện, biện pháp đánh trúng, đánh đúng đối tượng chủ mưu, cầm đầu đường dây ổ nhóm tụ điểm phức tạp nhằm răn đe và phòng ngừa chung

Ban Chỉ đạo cũng xác định tập trung kiểm soát nhóm mặt hàng trọng điểm, các mặt hàng tiêu dùng thiết yếu trong dịp Tết như: Hàng cấm (pháo nổ, thuốc lá nhập lậu, thuốc lá điện tử…); hàng có giá trị cao, có nguy cơ tăng giá đột biến (vàng, bạc, ngoại tệ, xăng dầu…); hàng tiêu dùng thiết yếu (lương thực, thực phẩm, rượu, bia, bánh kẹo, điện máy hàng gia dụng khác).

Cùng với đó, các lực lượng được giao quản lý chặt chẽ không gian mạng, thương mại điện tử và thị trường truyền thống; xử lý nghiêm các vi phạm về hàng cấm, hàng lậu, hàng giả và xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.

Báo cáo của Ban Chỉ đạo 389 quốc gia cho biết, quý III/2026, lực lượng chức năng đã xử lý gần 40.000 vụ vi phạm liên quan đến hàng lậu, hàng giả và gian lận thương mại, tăng 25% so với cùng kỳ năm ngoái. Đáng chú ý là hàng giả và hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ đã tăng trên 180%.

Hàng hóa vi phạm đã làm ảnh hưởng đến sản xuất trong nước, gây thiệt hại kinh tế và niềm tin tiêu dùng; thách thức cơ quan chức năng. Số vụ vi phạm bị xử lý cũng cho thấy tinh thần chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ- Trưởng Ban Chỉ đạo 389 quốc gia và việc triển khai thực hiện của các bộ, ngành, địa phương, sự vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị quyết tâm làm trong sạch, minh bạch thị trường, đảm bảo an ninh, an toàn và phát triển bền vững.