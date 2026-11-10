Truy xét đối tượng chặn đường cướp xe máy

ANTD.VN - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình vừa ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Đinh Hoàng Hải (SN 2009, trú tại xã Khánh Nhạc, tỉnh Ninh Bình) về hành vi “Cướp tài sản”.

Đối tượng cướp tài sản bị bắt giữ

Trước đó, Công an xã Khánh Nhạc, tỉnh Ninh Bình nhận được tin báo của anh N.X.N (SN 2004) về việc khi anh điều khiển xe máy đến tuyến đường Quốc lộ 10 thuộc địa bàn xã Khánh Nhạc, tỉnh Ninh Bình thì bị một nam thanh niên chặn đường, đe dọa, sau đó khống chế anh đưa đến khu vực thôn Đông Châu, xã Khánh Nhạc, dùng tay đánh rồi cướp xe mô tô bỏ trốn.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an xã Khánh Nhạc đã phối hợp chặt chẽ với các đơn vị chức năng tiến hành đồng bộ các biện pháp điều tra, truy xét. Với tinh thần khẩn trương, quyết liệt lực lượng chức năng đã nhanh chóng xác minh Đinh Hoàng Hải là đối tượng gây ra vụ cướp trên, tiến hành truy bắt đối tượng, thu hồi tài sản bị chiếm đoạt.