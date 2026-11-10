Bắt đối tượng dùng dao giải quyết mâu thuẫn cá nhân khiến một người tử vong

ANTD.VN - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai cho biết đơn vị đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, và ra Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Giàng Seo Páo (SN 1990), trú tại xã Bắc Hà về tội “Giết người”.

Cơ quan chức năng ghi lời khai của đối tượng Páo

Khoảng 11 giờ ngày 03/11/2026, Công an xã Bắc Hà nhận được tin báo từ Trung tâm Y tế khu vực Bắc Hà về trường hợp anh G.S.N, sinh năm 1985, trú tại thôn Nậm Mòn, xã Bắc Hà, được đưa đến cấp cứu trong tình trạng đa chấn thương với nhiều vết thương ở vùng ngực, mạn sườn trái, khuỷu tay trái và lưng. Mặc dù được các y, bác sĩ tích cực cấp cứu, nạn nhân đã tử vong.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Lãnh đạo Công an tỉnh đã chỉ đạo Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh hướng dẫn, phối hợp cùng Công an xã Bắc Hà triển khai các biện pháp nghiệp vụ, tập trung xác minh, thu thập tài liệu, chứng cứ, truy tìm đối tượng. Quá trình điều tra, xác minh, đối tượng gây án là Giàng Seo Páo, đồng thời vận động thành công đối tượng đã ra đầu thú tại cơ quan Công an.

Tại cơ quan Cảnh sát điều tra, đối tượng Páo đã khai nhận xuất phát từ mâu thuẫn cá nhân Páo và anh G.S.N đã xảy ra xô xát, Páo sau đó dùng dao nhọn đâm nhiều nhát vào người anh N, khiến nạn nhân bị thương nặng và tử vong.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và ra Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Giàng Seo Páo về tội “Giết người”.