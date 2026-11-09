Siết quản lý thực phẩm bổ sung, ngăn thổi phồng công dụng

ANTD.VN - Dự thảo Luật An toàn thực phẩm (sửa đổi) đề xuất những quy định giải quyết những bất cập trong quản lý thực phẩm bổ sung, nhóm sản phẩm thời gian qua phát sinh nhiều vụ việc liên quan đến thực phẩm giả, quảng cáo sai sự thật và thổi phồng tính năng, công dụng.

Một số thực phẩm bổ sung tự công bố, tự quảng cáo dẫn đến thổi phồng tính năng, công dụng sản phẩm

Kiểm soát theo nội dung công bố

Bộ Y tế đang khẩn trương hoàn thiện Dự thảo Luật An toàn thực phẩm (sửa đổi) để kịp trình Quốc hội khóa XVI xem xét vào ngày 11/11 tới.

Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế cho biết, dự thảo Luật An toàn thực phẩm (sửa đổi) hướng đến thay đổi căn bản phương thức quản lý: Kiểm soát chặt những sản phẩm tiềm ẩn nguy cơ cao, đồng thời giảm thủ tục cho nhóm thực phẩm thông thường, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp làm ăn chân chính.

Theo TS Dược sĩ Chu Quốc Thịnh - Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm, trong thời gian vừa qua diễn ra nhiều vụ việc được cơ quan chức năng phát hiện và xử lý liên quan thực phẩm giả, thổi phồng tính năng, công dụng lừa dối khách hàng… đều tập trung ở nhóm sản phẩm thực phẩm bổ sung.

Thực tế cho thấy không ít sản phẩm chỉ bổ sung một lượng nhất định vitamin, khoáng chất nhưng được quảng cáo với những công dụng vượt xa giá trị dinh dưỡng thực tế. Người nổi tiếng, người có ảnh hưởng tham gia quảng bá sản phẩm bằng những tuyên bố thiếu căn cứ khoa học càng khiến người tiêu dùng khó phân biệt giữa giá trị thực và thông tin quảng cáo.

Để khắc phục bất cập này, dự thảo Luật An toàn thực phẩm (sửa đổi) đề xuất phân loại thực phẩm bổ sung thành hai nhóm, áp dụng hai cơ chế quản lý khác nhau. Với thực phẩm bổ sung thông thường, chưa có nghiên cứu đầy đủ về công dụng và tiêu chuẩn sản phẩm, doanh nghiệp thực hiện công bố tiêu chuẩn sản phẩm nhưng không được đưa ra khuyến cáo về sức khỏe.

Còn thực phẩm bổ sung có công bố khuyến cáo sức khỏe thì doanh nghiệp phải thực hiện đăng ký bản công bố sản phẩm. Doanh nghiệp cần cung cấp hồ sơ kỹ thuật, tài liệu nghiên cứu và bằng chứng khoa học chứng minh công dụng, tiêu chuẩn chất lượng, độ ổn định của sản phẩm để xác định hạn sử dụng.

Cách tiếp cận này nhằm phân biệt rõ sản phẩm bổ sung thông thường với sản phẩm được công bố "mang lại lợi ích sức khỏe". Những doanh nghiệp đầu tư nghiên cứu, phát triển sản phẩm có cơ sở khoa học sẽ được bảo vệ tốt hơn trước sự cạnh tranh không lành mạnh từ các sản phẩm quảng cáo quá mức hoặc không chứng minh được công dụng.

Quy định cũng phù hợp với nguyên tắc: Công bố hàm lượng vitamin, khoáng chất phải có căn cứ định lượng; khuyến cáo sức khỏe phải dựa trên bằng chứng khoa học phù hợp, không gây hiểu nhầm cho người tiêu dùng. Việc bổ sung vi chất dinh dưỡng phải có mục đích rõ ràng, bảo đảm an toàn dựa trên tổng lượng hấp thụ, không phải cứ có vitamin, khoáng chất là được phép quảng cáo tác dụng sức khỏe.

Theo cơ quan soạn thảo, phân loại và kiểm soát theo nội dung công bố sẽ giúp người dân lựa chọn sản phẩm đúng nhu cầu, đúng công dụng và tương xứng với giá trị thực tế, đồng thời tạo môi trường cạnh tranh công bằng giữa các doanh nghiệp.

Giấy đăng ký công bố sản phẩm không phải có hiệu lực vĩnh viễn

Một điểm mới khác của dự thảo là quy định giấy đăng ký bản công bố sản phẩm có hiệu lực trong 5 năm. Thay vì duy trì đăng ký vô thời hạn như hiện hành, cơ chế này buộc doanh nghiệp định kỳ cập nhật tình trạng lưu hành và việc tuân thủ các điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm.

Tuy nhiên, thời hạn 5 năm không đồng nghĩa doanh nghiệp phải thực hiện lại toàn bộ thủ tục đăng ký khi gia hạn. Dự thảo thiết kế cơ chế gia hạn theo hướng đơn giản hóa, chủ yếu yêu cầu cơ sở cập nhật thông tin về tình hình lưu hành sản phẩm; các vi phạm, trường hợp thu hồi, sự cố an toàn thực phẩm trong nước và nước ngoài; đồng thời xác nhận việc duy trì điều kiện bảo đảm an toàn tại cơ sở sản xuất.

Doanh nghiệp được tiếp tục sản xuất, kinh doanh ngay sau khi hoàn thành việc khai báo trên hệ thống dữ liệu hoặc nộp thông báo gia hạn trong trường hợp cơ sở dữ liệu chưa hoàn thiện. Số đăng ký cũ vẫn được giữ nguyên, không phải chờ cơ quan quản lý xét duyệt mới được hoạt động.

Cơ chế này nhằm tránh phát sinh thủ tục, chi phí và nguy cơ gián đoạn kinh doanh, đồng thời giúp cơ quan quản lý cập nhật dữ liệu thị trường, loại bỏ những sản phẩm không còn tồn tại hoặc không còn lưu hành trên thực tế. Việc định kỳ cập nhật thông tin cũng tạo cơ sở để cơ quan chức năng đánh giá nguy cơ, xác định những sản phẩm cần tập trung hậu kiểm và công khai dữ liệu phục vụ người tiêu dùng tra cứu, lựa chọn.