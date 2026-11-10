Điều tra vụ lừa 'hợp đồng kỳ nghỉ' tại Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ Amazing Star

ANTD.VN - Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an thành phố Hà Nội đang điều tra vụ án hình sự “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, xảy ra tại Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ Amazing Star; địa chỉ số 5 ngõ 25 phố Dịch Vọng Hậu, phường Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.

Quá trình điều tra xác định: Từ năm 2023 đến nay, Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ Amazing Star do Hoàng Kỳ Anh làm Tổng giám đốc, hoạt động môi giới, chuyển nhượng, cho thuê, quản lý kỳ nghỉ, thẻ nghỉ dưỡng, thẻ điểm, thẻ thành viên, đã đưa ra thông tin không đúng sự thật về khả năng chuyển nhượng, cho thuê, thanh lý, mua lại, nâng cấp kỳ nghỉ và các quyền lợi nghỉ dưỡng để khách hàng ký hợp đồng, nộp tiền nhằm chiếm đoạt tiền của khách hàng.

Để phục vụ công tác điều tra, đề nghị các cá nhân, tổ chức đã ký hợp đồng hoặc nộp tiền cho Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ Amazing Star (kể cả các hợp đồng mang tên chuyển nhượng, cho thuê, quản lý, thanh lý kỳ nghỉ, thẻ điểm, thẻ thành viên) từ năm 2023 đến nay, hoặc có thông tin liên quan đến Công ty, liên hệ ngay với Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội (Địa chỉ: Số 382 Khâm Thiên, phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám, thành phố Hà Nội; Điều tra viên Trần Quang Huy - Số điện thoại: 0984286886). Khi đến làm việc, đề nghị mang theo căn cước công dân, hợp đồng, phiếu thu, chứng từ thanh toán và các tài liệu liên quan.