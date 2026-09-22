Từ tháng 10, người dân có thể nhận lương hưu qua VNeID?

ANTD.VN - Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho biết, lịch chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội trong tháng 10/2026 bắt đầu từ ngày 1 và 2 đầu tháng.

Người dân thuộc diện hưởng các khoản hỗ trợ, lương hưu và chính sách an sinh xã hội có thể tạo lập tài khoản hưởng an sinh xã hội trên VNeID

Để chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội đảm bảo đầy đủ, kịp thời cho người hưởng, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã có lịch chi trả lương hưu, các chế độ bảo hiểm xã hội hằng tháng qua tài khoản cá nhân cụ thể cho 34 tỉnh, thành phố, chi tiết như sau:

21 tỉnh, thành phố chi trả qua tài khoản vào ngày làm việc đầu tiên của tháng (ngày 1/10), gồm: Sơn La, Điện Biên, Lạng Sơn, Nghệ An, Quảng Ninh, Cao Bằng, Bắc Ninh, Hưng Yên, Ninh Bình, Phú Thọ, Tuyên Quang, Huế, Khánh Hòa, Lâm Đồng, Đắk Lắk, TPHCM, Cần Thơ, Vĩnh Long, Cà Mau, Gia Lai và An Giang.

Các tỉnh, thành phố chi trả qua tài khoản vào ngày làm việc thứ hai của tháng (ngày 2/10), gồm: Hà Nội, Lai Châu, Thanh Hóa, Thái Nguyên, Hải Phòng, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Lào Cai, Quảng Ngãi, Đà Nẵng, Đồng Nai, Tây Ninh và Đồng Tháp.

Đối với người nhận tiền mặt tại các điểm chi trả cố định, thời gian chi trả từ ngày 2 đến ngày 10/10. Các điểm chi trả phải bảo đảm hoạt động tối thiểu 6 giờ mỗi ngày trong thời gian này.

Từ ngày 11 đến hết ngày 25/10, việc chi trả tiền mặt tiếp tục được thực hiện tại các điểm giao dịch bưu điện của xã.

Lịch chi trả trên là lịch chung và có thể được điều chỉnh phù hợp với tình hình thực tế tại từng địa phương. Người hưởng có thể liên hệ cơ quan bảo hiểm xã hội hoặc đơn vị bưu điện tại địa phương để biết thời gian chi trả cụ thể.

Từ ngày 28/9/2026, Nghị định số 320/2026/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 69/2024/NĐ-CP về định danh và xác thực điện tử có hiệu lực. Nghị định bổ sung quy định về tài khoản hưởng an sinh xã hội trên ứng dụng định danh quốc gia.

Theo quy định mới, tài khoản hưởng an sinh xã hội là thông tin định danh trên ứng dụng định danh quốc gia, cho phép người dùng tích hợp tài khoản thanh toán, ví điện tử hoặc tài khoản tiền di động để tiếp nhận các khoản hỗ trợ, hưu trí, chi trả an sinh xã hội và các khoản kinh phí hợp pháp.

Tài khoản hưởng an sinh xã hội không phải là một tài khoản ngân hàng riêng. Đây là thông tin định danh trên ứng dụng VNeID, nơi người dân có thể tích hợp tài khoản thanh toán, ví điện tử hoặc tài khoản tiền di động để phục vụ việc tiếp nhận tiền.

Theo quy định, cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội thực hiện chi trả các khoản hỗ trợ, hưu trí và các khoản chi trả an sinh xã hội từ ngân sách nhà nước bằng hình thức chuyển khoản đến tài khoản hưởng an sinh xã hội trên ứng dụng định danh quốc gia.

Trường hợp người thụ hưởng chưa tạo lập tài khoản hưởng an sinh xã hội và chưa có văn bản ủy quyền tiếp nhận, việc chi trả được thực hiện theo hình thức khác theo quy định.

Người dân có thể chủ động tạo lập tài khoản hưởng an sinh xã hội trên VNeID và tích hợp tài khoản phù hợp để tiếp nhận các khoản chi trả theo quy định mới.